Suegra de Jonathan Moly enfrenta acusaciones de “estafadora”

Estefany Tairouz fue la encargada de realizar la primera acusación a la suegra de Jonathan Moly, creadora y dueña de la empresa White Events, dedicada a la planificación y organización eventos, especialmente bodas en Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Tairouz aseguró que Susy Villarroel incumplió en los servicios que ella adquirió con dicha empresa, porque no se presentó el día de la boda, pero no podrá demandarla ante la justicia porque no hubo un contrato debidamente firmado por ambas partes.

“Yo la contraté con un presupuesto de más de 12 mil dólares que incluían la presentación de Jonathan Moly, la animación de sus esposa Andrea Villarroel, luces, flores entre otras cosas que ella incumplió”, dijo la joven en una transmisión en vivo que realizó.

De igual forma, Estefany Tairouz detalló que Susy prefirió contratar a Jonathan Moly “bajo cuerda”, es decir sin que el mánager estuviera al tanto, para que el presupuesto fuera más económico. Sin embargo, el cantante nunca se presentó en la fiesta.

