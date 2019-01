¡Sinvergüenzas…! Mayor cinismo imposible, “impoluto” Grupo de Lima (Aquileo Narváez Martínez)

enero 8, 2019 - 8:17 am

Dentro de la zozobra que el día a día nos impone aquí en Venezuela debido a los multifactores que se conjugan para dar al traste con las esperanzas del pueblo, uno más se suma, en este caso externo, que pretende cual parlante omnisciente, dar lecciones de democracia y orientar nuestros destino como nación.

El viernes pasado, fue un hecho noticioso el acuerdo firmado por el Grupo de Lima. Algunos portales de noticias tenían cinco o más reseñas sobre el mismo, con comentarios del documento, entrevistas a políticos que han tomado tal texto como soporte para emprender acciones para el 10E, y así lo declaran abiertamente, asimismo han publicado y hecho cadena de los tuits de Almagro sobre el tema, y otros han reseñado, que ya casi el nuevo Presidente de la AN será el próximo Presidente del ejecutivo nacional…y pare de contar. Han querido crear la sensación, que con ese incoherente documento se sentencia per se la salida de Maduro del gobierno.

La redacción de esos de trece puntos del Acuerdo, con galimatías y todo ese embrollo de contrasentidos, es el más memorable documento que conglomerado alguno de “países con democracias envidiables” hayan podido elaborar en la reciente historia de la humanidad. Países ejemplares que han alcanzado un grado de desarrollo económico y socio-político tal cuyos modelos debería emularse, pero sus realidades dicen lo contrario. Lo reflejado en los índices de pobrezas de algunos que como Guatemala y Honduras promedian el 65% de su población, y otros con menos, pero significativos como Brasil y Argentina con 27%. También un indicador sumamente importante, es la cada vez más creciente tasa de desempleo en esos países del Grupo de Lima (GL) que juntos albergan más de 430 millones de habitantes para los cuales deben gobernar mirando sus necesidades insatisfechas que cada vez son mayores. Y bueno precisar a propósitos de los buenos ejemplos a seguir, que en uno de esos paises, su recién juramentado presidente, es un “laureado estadista” que ha sido denominado como el último fascista coronado debido a su manifiesta admiración por torturadores de las dictaduras militares de su país, así como por proferir insultos a la población afrodescendientes y a otras minorías. Asimismo entre ellos está el país donde nació la narcocultura como sostén del bipartidismo gubernamental desde hace más de sesenta años, donde se desarrolló una sola visión de desarrollo social para favorecer a cúpulas, a un sistema avalado por los gringos, que solo de vez en cuando han lanzado un chivo expiatorio como un tal Pablo Escobar para esconder ese gran cáncer que carcome a ese pueblo hijo de Bolívar, con lo cual legitiman esa simbiosis perversa entre la narco burguesía y su mandamás del norte, así de sencillo. Pero no me quiero extender en esos detalles ya sabidos, ni matizar más las peculiaridades de esos gobiernos que mancillan con tales acuerdos, más la nobleza de pueblos hermanos.

Bueno, no sé dónde quedó la inteligencia de los cancilleres del GL al creer que el pueblo no discierne que no sabe leer entre líneas, que así como sabe y conoce sobre las realidades de esos países, de sus gobiernos, sabe extraer los significados ocultos, la última y verdadera intención del texto, por ejemplo del punto cinco del susodicho acuerdo que dice:

“Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos, y por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan a restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y del estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.”

En primer lugar, que carajo nos puede interesar su convicción, o es que eso debería estar en tela de juicio en países democráticos. Pero creyéndoles que eso sea tal, por que reiteran su apoyo a iniciativas políticas y diplomáticas para reestablecer el orden constitucional, acaso eso no es contrasentido, ¿a quién corresponde la solución de la crisis, no dicen que es a los venezolanos? ¿Cómo se come eso? ¿Ese apoyo cómo se traduce? ¿Cómo será o es el apoyo? ¿A quienes se lo dan o darán? ¿El apoyo diplomático será para acrecentar más el bloqueo? ¿Por qué se deberá celebrar un nuevo proceso electoral?

Como nuestro pueblo es brillante, ya esas incógnitas están discernidas, grupo impoluto de Lima.

Aquileo Narváez Martínez