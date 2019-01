Sigue la escasez de combustible en Maracaibo: Estaciones de servicios abarrotadas de vehículos

enero 11, 2019 - 12:06 pm

Han pasado 11 días desde que los maracaiberos recibieron el Feliz Año Nuevo y con el continúan las interminables colas en las estaciones de servicio. La deseada gasolina sigue escasa en la ciudad, y las grandes gandolas que lo transportan ya casi no llegan.

Uno de los bomberos comentó que la estación donde trabaja necesita como mínimo cuatro camiones diarios para poder surtir la gran cantidad de vehículos que llegan a la gasolinera, pero únicamente le están llegando dos. “La primera llega a las tres de la madrugada y nos dura hasta las nueve de la mañana, la otra debemos esperarla a las seis de la tarde y a veces ni siquiera llega”, comentó.

Por otro lado, presumió que la escasez del combustible se debe a que los encargados de distribuir los camiones desde la refinería de Bajo Grande hacia la ciudad, no lo están haciendo. “Lo único que nos dicen es que no tienen gasolina”, afirmó, y agregó: “También nos han dicho que los camioneros no quieren trabajar”.

Segunda opción

En el sector Puerto Caballo, en la Troncal del Caribe vendedores ofrecen los cinco litros de gasolina en 250 bolívares soberanos. Con una especie de tubo plástico o manguera, y la boquilla de una botella de refresco los comerciantes llenan los tanques de los carros.

Los chóferes han tomado esto como una segunda opción para evitar pasar horas en una cola. “A veces se me dificulta estar tanto tiempo en las bombas de gasolina, por eso vengo por aquí y lleno, es más rápido”, aseguró un chófer.

