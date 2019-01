Sebastiana sin secretos y el ¿Por qué Padrino no le pide a Maduro renunciar?

enero 11, 2019 - 12:22 pm

El General en Jefe, Vladimir Padrino López, es el ministro de la Defensa. Es el oficial con más ascenso en la institución armada. Aunque ya Nicolás Maduro ha ido preparando a otro oficial, uno del año 88, para que sustituya a Padrino en el Ministerio, eso no ocurrirá ahora, porque por razones de antigüedad ese oficial no puede desfenestrar a dos promociones.

Lo que sí puede hacer Maduro es estirar hasta diciembre de este año ese nombramiento para crear las condiciones apropiadas. Es decir, en julio debe salir la promoción “Francisco de Paula Alcántara” del año 1986, a la cual pertenece el M/G (Ej) Jesús Suárez Chourio, actual comandante del Ejército, una vez cumplidos los 33 años de actividad en la Fuerza Armada. Pero Maduro puede decidir, como ocurrió con la promoción de Los Centauros, enviar a sus casas, en diciembre, a la promoción 87 “Tomás Montilla”, compañeros de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y así empondera a la promoción 88. Si Padrino no quisisera esperar hasta ese momento, entonces Maduro se vería obligado a nombrar a otro oficial temporalmente.

FUNCIONARIO

El The Washington Post es un prestigioso medio de comunicación norteamericano que publicó la declaración de un supuesto funcionario de Inteligencia de ese país quien asegura que el Ministro de la Defensa le solicitó al presidente venezolano que abandonara el poder en diciembre 2018 y hasta lo habría amenazado con renunciar.

Podría evidenciarse con varios argumentos que lo publicado por el TWP es falso, pero los hechos lo demuestran de mejor manera. No solo porque el general sigue en su cargo de Ministro, sino porque ayer se presentó a la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia y más aún por el acto donde, comprometiendo a toda la Fuerza Armada, le dio respaldo y reconocimiento como Comandante en Jefe de la institución castrense.

Lo insólito es que “una fuente del Gobierno de Estados Unidos dijo a Reuters que la administración cree que los informes de que Padrino amenazó con renunciar si Maduro no se retiraba son creíbles”. No es la primera vez que una versión que involucra al ministro Padrino y sus supuestas presiones se da a conocer, pero no ha pasado de ser rumor.

FANB

Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aun cuando Padrino manifestó públicamente que no toleraría la presencia de la guerrilla o colectivos armados, e incluso prometió en una reunión del generalato, que serían enfrentados porque las armas solo deben estar en manos de la FANB, no ha podido cumplir con ello.

Esa situación le ha creado desagrado porque la guerrila y los colectivos, al estar con la revolución bolivariana, dejan en posición muy vulnerable a la institución militar. Pero ese disgusto de Padrino no lo ha colocado en posición de enfrentarse con Maduro ni con ningún funcionario del Gobierno.

Padrino es un hombre conciliador, que ha logrado armonizar grupos que estaban enfrentados al interior de la Fuerza Armada. Por ahora sigue siendo una pieza importante para sostener a Maduro el poder, más aun por la simpatía que conquistó con el gobierno ruso y de manera personal con Vladimir Putin, que es un hecho nada despreciable considerando el poderío que la antigua URSS representa como balance de poder ante los Estados Unidos.

MADURO

Como comandante en jefe de la FANB tiene una posición cada vez más vulnerable. En el acto de reconocimiento que le hiciera la FANB, dijo que “Me correspondió ir a jurar mi cargo ante el máximo Tribunal de la República, como lo establece la Constitución y una vez juramentado asumo la Comandancia en Jefe de la FANB”. E inmediatamente digiéndose a los militares les habló del “juramento sagrado que han hecho de lealtad, disciplina, subordinación”. No podía dejar de hacerles promesas como incrementar, en los próximos seis años, la capacidad militar y mantener actualizado el sistema de armas. Hizo unos instrascendentes juramentos.

RECONOCIMIENTO

Al investirse como Presidente de la República, paralelamente el funcionario elegido para ese cargo, asume también como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Pero ante la particular situación de la toma de posesión que enfrenta Nicolás Maduro, primero al ser juramentado ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional que es la institución legalmente facultada para eso, pero además por la escuálida representación de presidentes de otros países, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó un acto de reconocimiento de la FANB a Nicolás Maduro, donde destacó que la Fuerza Armada es bolivariana, antiimperialista y antioligárquica.

“En marcial formación, las tropas desplegadas, acatamos, sin vacilación, su mando único e indiscutible liderazgo. Lo reconocemos como nuestro Comandante en Jefe”. Hicieron algunos juramentos, entre ellos “luchar en perfecta unión cívico-militar para defender las garantías sociales y a la nación venezolana contra las agresiones imperiales, consolidando su libertad, su paz, su soberanía e independencia; honrar el sagrado juramento de defender la patria, su constitución, sus leyes y sus instituciones, hasta perder la vida si fuese necesario”.

Punte de Corte