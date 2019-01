Sarah Jessica Parker volverá a ser Carrie Bradshaw en “Sex and the City”

enero 22, 2019 - 10:50 pm

Probablemente la conoció en la serie (Sex and the City), tal vez en las películas, o de repente solo sabes de ella por alguna red social como Instagram. Sin embargo, no cabe duda que Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, ha inspirado a muchas mujeres con su original estilo y forma de vestir.

Y aunque muchas seguidoras se quedaron con las ganas de ver a Carrie Bradshaw en una cuarta entrega de la película Sex and the City ( fue cancelada por problemas con el cast y guión), las esperanzas parecen haber regresado con un video de Instagram que la misma Sarah Jessica Parker compartió.

“Mi vieja amiga ha hecho una pequeña aparición. He colaborado con una gran marca para apoyar una causa por la que todos nos preocupamos. Más noticias pronto. Besos, SJ”, señaló la actriz en la publicación.

En el video, la actriz aparece recreando uno de los looks más memorables de su personaje: la clásica falda de tul al estilo bailarina. En una versión más moderna, la Carrie Bradshaw del 2019 lleva la pieza en color verde agua, con un top dorado de mangas abullonadas y stilettos color blanco.

Aunque por el momento no se sabe más del proyecto en el que participará Sarah Jessica Parker (solo que el hashtag será #PourItForward), basta con saber que volverá a ponerse en la piel de uno de los personajes más fashionistas de la televisión para que la emoción aumente.

El Comercio