Santiago Solari habló sobre el VAR: “Está para consultarlo si no hay certeza”

enero 7, 2019 - 5:17 pm

El director técnico argentino del Real Madrid, Santiago Solari, cuestionó el funcionamiento del VAR luego de la derrota que sufrió el equipo merengue el pasado domingo contra la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu.

“Las jugadas parecen evidentes en vivo”, aseguró refiriéndose a un petición de penalti por empujón a Sergio Ramos y otra en un cara a cara entre el brasileño Vinicius y Gerónimo Rulli. “Creemos que el VAR está para consultarlo si no hay certeza”.

“Es la intención que existe con el VAR y la tecnología, si no pierde toda su razón del ser. Todos somos humanos y fallamos, pero si uno tiene la posibilidad de repasar la evidencia y falla, es difícil de comprender”, criticó.

Por otro lado, el ex jugador de la casa blanca no pasó por alto el duro descalabro sufrido hasta la Real Sociedad.”La sensación es que debimos recortar tres puntos y no lo hicimos”, dijo serio. “Hemos tenido una distracción muy seria al principio de partido que nos ha costado un gol y eso te castiga, como ocurrió contra el Villarreal”.

“El fútbol profesional no es gentil con las mínimas distracciones, hemos hecho todo lo posible para dar la vuelta al resultado. Los posibles penaltis y la expulsión no es un consuelo”, añadió.

Por último, valoró la mejoría del brasileño Vinicius. “Los jugadores crecen con el tiempo, con los entrenamientos y con la madurez que van teniendo. Vinicius tiene 18 años y ha sido una alegría para el club desde que llegó. Incluso en sus partidos con el Castilla. Su proyección ha sido mucho más rápida de la esperada”, finalizó.

Agencias

