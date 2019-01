Sabrina Sabrok muestra su trasero como “el más grande del mundo” tras operación

enero 19, 2019 - 7:35 pm

Luego de someterse a una cirugía en diciembre pasado, la argentina Sabrina Sabrok publicó hace poco los videos donde muestra el resultado: las nalgas más grande del mundo.

La modelo se propuso como meta aumentar el tamaño de su trasero. Para ello, se colocó casi dos kilos de silicona en cada nalga. Es la operación número 53, según ella misma afirma.

En declaraciones a Infobae, indicó que mandó a hacer unos implantes personalizados.

Ante tantas cirugías, dijo que “a estas alturas, no me da miedo; me da más miedo un accidente u otra cosa. Yo me cuido muchísimo. Yo tomo mucha agua, me cuido las comidas, no fumo, no tomo, no me drogo, entonces eso me ha ayudado”.

Agencias