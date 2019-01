“Saben que no van a poder sostenerse en el poder mucho tiempo”, Luisa Ortega Díaz en entrevista con Vanessa Davies

enero 6, 2019 - 1:39 pm

La exfiscal de la república en Venezuela, Luisa Ortega Díaz, no descarta que haya más presión internacional para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y aseveró que, tanto el mandatario como su “cúpula”, saben que les queda poco tiempo en el poder. Así lo expresó en una entrevista concedida a la periodista Vanessa Davies.

Manifestó que los demás países de la región ya están notando cómo cada vez se acentúa la crisis en Venezuela, algo que a su juicio, también los está afectando a ellos. “Creo firmemente que ya hay conciencia en la región y en el mundo de que el problema de Venezuela hay que resolverlo de raíz”, dijo la exfuncionaria desde el exilio.

Lea a continuación la entrevista completa:

-A partir del próximo 10 de enero el único poder legítimo será la Asamblea Nacional. ¿Qué consecuencias tendrá eso para la República?

“-Desde hace tiempo el único poder legítimo que queda en Venezuela es la Asamblea Nacional; el resto de los poderes están secuestrados por la tiranía. Han convertido a Venezuela en un Estado delincuencial. No hay gobierno, lo que hay es un grupo de delincuentes en el poder. Las demás instituciones son utilizadas para el beneficio de ese grupo delictivo, para perpetuarse en el poder y para cometer delitos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, ambientales y violación a los derechos humanos; y no atienden las necesidades mínimas de alimentos, medicina, transporte y seguridad de la población. Todo esto se ha reflejado en la tragedia que estamos viviendo los venezolanos desde hace varios años. Por eso la migración a la que se ha visto obligada la población que huye de la muerte, y a quienes se quedan lo someten a la miseria. Para mí Nicolás Maduro fácticamente ocupa Miraflores desde hace tiempo, pero este 10 de enero será la ratificación de la ilegitimidad de origen del régimen y su avance tiránico y déspota contra el pueblo.

-Aunque a Maduro parece que no le importa la legitimidad de origen de su gobierno ¿qué consecuencias cree usted, como Fiscal General, que pueda acarrear esto a escala internacional a partir del 10 de enero? ¿Cuál debería ser el comportamiento de los cuerpos diplomáticos acreditados en el país, instancias internacionales y otros gobiernos?

-Yo estoy convencida que se avecinan más acciones contra la cúpula madurista. Yo difiero un poco de esa idea de que no les importa su legitimidad; ellos están preocupados y saben que no van a poder sostenerse en el poder mucho tiempo con la presión interna y externa que se les viene encima. Venezuela está a punto del colapso y los demás países de la región ya se están viendo muy afectados por la creciente crisis de refugiados que ha generado la tiranía. Saben que las acciones de atención a desplazados se hacen insuficientes y ningún Estado está preparado para eso. Creo firmemente que ya hay conciencia en la región y en el mundo de que el problema de Venezuela hay que resolverlo de raíz y eso pasa por la salida de Maduro y sus acólitos del poder.

-Ante el evento del 10 de enero, ¿cómo cree usted que deberían actuar instituciones como el TSJ y la FANB?

-A los hombres y mujeres honestos de la Fuerza Armada, que aman al país, les recuerdo que no reconozco a Maduro como presidente y a partir del 10 de enero se ratifica su ilegitimidad en el poder. El tirano no es el Comandante en Jefe de la FAN, y en consecuencia, deben ponerse del lado del pueblo y restablecer la democracia. En vez de defender a un gobierno hambreador, represor y deslegitimado, deben honrar su uniforme y defender a la población y a la Patria de unos delincuentes que la han secuestrado. Además, los militares deben saber que actuar en cumplimiento del artículo 333 de la Constitución para el restablecimiento de la democracia en Venezuela no es delito; por el contrario, constituye una honra, y quien cumpla con ese precepto constitucional tendrá el reconocimiento de todos los venezolanos y la comunidad internacional. A todos les envié un mensaje y lo ratifico por esta vía: cuenten con todas las garantías que les brinda el verdadero y legítimo Ministerio Público de Venezuela para restablecer la democracia y devolverle la libertad a nuestro pueblo. En cuanto al Tribunal Supremo de Justicia que opera en Caracas: Es un brazo ejecutor de los desmanes de la tiranía y es lamentable que una institución llamada a hacer justicia esté al servicio de delincuentes que destruyen al país; y en su momento será devuelta esa institución al camino de la honradez, probidad, justicia e idoneidad.

-En cuanto a los aliados del Gobierno de Venezuela, que son Rusia y China ¿cuál cree usted que debería ser el comportamiento de estos gobiernos frente a la ilegitimidad internacional que tendrá el gobierno venezolano a partir del 10 de enero?

-Las relaciones internacionales de los Estados no están basadas en la “amistad” sino en intereses, y a la hora de que se produzca el tan anhelado cambio que se avecina, tendrán que aceptarlo y respetar la voluntad de un pueblo que quiere recobrar su libertad. No tengo duda de que así lo harán. Ya tendremos tiempo para la negociación en igualdad de condiciones.

-¿Necesitamos ayuda internacional para rescatar la democracia en Venezuela ¿Qué tipo de ayuda? ¿Usted cree que aún podría considerarse la vía del diálogo y la negociación para este propósito?

-Maduro ha cerrado todas las vías democráticas, aniquila cualquier pensamiento disidente, persigue cualquier reclamo de la población como una traición. En Venezuela, decir que tienes hambre se ha convertido en delito; en esas condiciones no es posible plantearse diálogo alguno; el único diálogo es para coordinar la salida de Nicolás Maduro y su banda criminal del poder. Han convertido en una política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos, así como la escasez de alimentos, medicamentos e inflación desbordada son para este régimen una política de Estado. Ejecutan acciones deliberadas para que la población viva en condiciones deplorables para mantenerlo sometido. Con toda la grave crisis económica, política, social y humanitaria que ha provocado el gobierno, ya las condiciones están dadas para una intervención humanitaria y así frenar el genocidio que cometen contra nuestro pueblo.

-¿Cuál es su llamado a la directiva de la AN que asumió este sábado 5 de enero?

-Mi llamado a esa nueva directiva de la AN, principal foro político del país donde hacen vida todas las corrientes de pensamiento político, es que escuchen los planteamientos y requerimientos de todos los venezolanos para que junto a ellos realicen acciones eficaces y eficientes que contribuyan a la salida definitiva de la tiranía. Que se convierta en una tribuna de expresión de todos los problemas de la sociedad. Creo que la nueva directiva de la AN viene con ideas claras y firmes de propiciar la unión de todos los venezolanos para enfrentar al régimen. Es la gran oportunidad para unir esfuerzos con un solo objetivo: Derrotar a la tiranía que ha ocasionado la tragedia más cruenta que haya padecido nuestro país en toda su historia republicana.

-¿Qué responde usted a las acusaciones que ha realizado Tarek William Saab y otros personeros del oficialismo en su contra en materia de corrupción? Por ejemplo, la señalaron de ser la líder de mafias en el sector petrolero.

-El usurpador sabe que todo lo que ha dicho en mi contra es mentira. Esa afirmación que hace es absurda e incierta; nunca he estado ligada al sector petrolero. Lo que sí es que él, Tarek William Saab, sí está involucrado en hechos de corrupción relacionados con la industria petrolera. Tal es el caso de una estafa millonaria de la Faja Petrolífera del Orinoco, realizada a través de Pedro León, su socio, y la empresa Conkor, que es propiedad de Saab, y que está a nombre de sus testaferros; estos fueron procesados penalmente, y cuando él usurpó el cargo de fiscal los exoneró de responsabilidad penal.

Todo esto que te estoy afirmando lo tenemos debidamente acreditado, e incluso los hemos entregado a autoridades de otros países que ya tienen investigaciones adelantadas en su contra. Sin duda, todas sus acusaciones absurdas e infundadas en mi contra se han desvirtuado por su misma torpeza al forjar pruebas y documentos de forma tan burda. Date cuenta de que todo lo que ha dicho de mí han sido solo acusaciones en ruedas de prensa. ¿Dónde están las pruebas? No las muestran porque no existen. Su objetivo es solo desprestigiarme para justificar su ilegal nombramiento como Fiscal General. Es un mentiroso, además usurpador y violador de los derechos humanos. Pero a diferencia de él, yo sí tengo muchas pruebas en su contra y te garantizo que va a pagar por los delitos que ha cometido contra el país.

-¿Qué llamado le hace a la Asamblea Nacional Constituyente?

-Ninguno, porque esa instancia es ilegal. Antes de su creación cuestioné ese adefesio que ha servido para llenar a nuestra gente de más miseria, y un recurso que Maduro utilizó para perpetuarse en el poder. Y es ilegal e ilegítima porque no se nombró de acuerdo con lo que establece la Constitución de 1999. Para mí no existe como órgano legal, solo creo que es un grupo de militantes del disminuido partido que él mismo mantiene a fuerza de dádivas y controles represivos, que se reúne de cuando en vez para hacerle el coro a Diosdado Cabello, a quien se la entregaron para entretenerlo porque ya ni Maduro le presta atención sino cuando quiere autolegitimar cualquier exabrupto que se le ocurra de sus desvaríos hitlerianos.

-¿Cuánto tiempo más cree usted que es sostenible un gobierno que cuenta con tanta deslegitimidad? ¿Qué deberían hacer las organizaciones sociales?

-La situación económica y política en Venezuela va definitivamente al colapso total. La incapacidad de este régimen para ofrecer orden y bienestar, y la absoluta ignorancia de toda su dirigencia -unidas a un errado o interesado concepto de transformación social- lo han llevado a destruir todo el aparato productivo, sobre todo a nuestra principal industria, Pdvsa; a un descontrol total de las finanzas públicas, un manejo absurdo de las políticas monetarias que ha disparado la inflación a niveles nunca vistos en la economía mundial. Todo esto hace que Venezuela en manos de este grupo delictivo sea inviable e insostenible. Ante este panorama, la dirigencia política debe mantener la guardia en alto y unir a la sociedad civil en torno a objetivos concretos. Es hora de que todos acompañen las luchas sociales más sentidas, reclamar en las calles sus derechos, articularse en todas las estructuras organizativas que están surgiendo con mucha fuerza en estos días. Y este 10 de enero debe haber movilizaciones dentro del país y en todo el mundo: una jornada mundial de repudio al nazismo que hoy desde Venezuela amenaza a la humanidad con expandirse. Este es un nuevo formato hitleriano que padece nuestro amado pueblo venezolano. En Venezuela llegó el momento de que los liderazgos se engrandezcan y antepongan los intereses del pueblo a cualquier aspiración personal. Llego la hora de salvar la patria o la perderemos definitivamente. Mi lucha seguirá incansablemente hasta conseguir el bienestar, seguridad y felicidad para nuestra gente; en ello trabajaré hasta mi último aliento”.

Noticia al Día