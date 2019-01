Roberto Ampuero: Situación en Venezuela debe manejarse pacíficamente

enero 10, 2019 - 11:16 am

Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, se refirió a la situación de Venezuela en el marco de la juramentación de Nicolás Maduro este jueves. Asimismo, habló sobre la decisión de cortar relaciones diplomáticas con dicho país.

De acuerdo con lo reseñado por el portal Soy Chile, el canciller aseguró que las circunstancias en Venezuela deben ser manejadas pacíficamente para no tener consecuencias mayores. “Lo importante es que esto sea una salida pacífica y que venga de los propios venezolanos”, expresó durante una entrevista para el programa chileno Teletrece (T13).

Por otra parte, Ampuero explicó que de cerrar relaciones con el país venezolano se retirará al personal diplomático chileno y las instalaciones quedarán bajo la representación de intereses mediante otro país.

El secretario de Gobierno también mostró su malestar contra Nicolás Maduro, luego de que el Presidente venezolano catalogara a Sebastián Piñera como el “pichon de Pinochet”.

“Veámos las cosas como son, ese es su estilo, muy vulgar, de mucho asunto personal, sin apoyo de ideas y obviamente al gobierno de Chile no le interesa entrar en una disputa a ese nivel, no podemos caer en ese lenguaje descalificador del dictador Maduro. Chile no utiliza este tipo de lenguaje para referirse a asuntos internacionales. Esto de estar descalificando en términos personales es el estilo propio de una dictadura, de Nicolás Maduro” dijo Ampuero.

Con información de Soy Chile

Noticia al Día