Procurador aclaró que comerciantes no pagarán impuestos en dólares

enero 7, 2019 - 2:58 pm

El síndico procurador de la Alcaldía de Maracaibo, Jhon Labarca, manifestó que los buhoneros podrán identificar sus mesas y posteriormente deberán realizar el depósito de Bs.S. 400 mil que deben ser cancelados anualmente. Esto equivale a Bs.S. 38 mil mensuales. “Todo esto es a partir de este 2019. Los comerciantes nos deben 10 años y su pago no será en dólares como denuncian, será en bolívares”, aseguró Labarca.

Mientras que comerciantes informales del Casco Central de Maracaibo denunciaron este lunes que entes gubernamentales les están cobrando en dólares para mantener sus puestos en el reconocido mercado “Callejón de Los Pobres”.

Labarca ratificó que a los comerciales no les será exigido otro tributo. “Yo no puedo pedirles otros impuestos porque no tienen licencia de actividad económica: facturación o libro de ventas y compras, no tienen nada con lo que yo pueda aprobar su actividad”, aseguró y señaló que les darán 11 meses del año en curso para que vendedores informales se regularicen y hagan sus respectivos registros.

“Luego de ir al Sedemat y hacer todos los procesos pertinentes, deben pasar por la oficina que se habilitó en el Callejón de Los Pobres para que podamos censarlos, tengan sus factureros y así puedan pagar de forma mensual a partir de diciembre del 2019”, dijo Labarca.

El concejal Marnic Gámez, también presente en la protesta, apuntó que esto solo ocurrirá en la Calle Comercio. “Los comerciantes deben mostrar su adjudicación que deben tenerlo desde el 2006 entregados por Chumaceiro y aprobado en el decreto 036. Eso continúa vigente y funciona como reglamento interno”, aseguró Gámez.

Finalmente, comentó “ellos deben ir a una elección de junta administradora y designar el presidente, vicepresidente y los tres directivos son electos por los comerciantes y ratifico que el pago es de acuerdo a la Ordenanza de Actividades Económicas. No se está cobrando en dólares”.

Fotos: José López

Noticia al Día