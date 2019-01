Presidente Maduro: Han convertido una toma de posesión formal en una guerra mundial"

enero 9, 2019 - 12:03 pm

El presidente Nicolás Maduro expresó en horas del mediodía de este miércoles en rueda de prensa que este es un momento de definiciones para Venezuela.

“Hay un debate intenso, muy intenso. Es un momento de definiciones. Han convertido una toma de posesión formal de un país democrático en una guerra mundial”, dijo durante un encuentro con los medios internacionales.

“Está en marcha un golpe de Estado en Venezuela. Es una orden desde Washington. Está en plan un golpe contra el gobierno constitucional que yo presido”, dijo el Jefe de Estado, quien recalcó que intenta aplicar algo similar a “El carmonazo” del 2002.

Expuso que “el pueblo sabrá responder ante cualquier intentona, ante cualquier acción que se pretenda hoy, mañana y cuando se pretenda. La revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores que pretenda violentar la vida de Venezuela, llámese como se llame”.

“No vamos a permitir ni un desliz, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, y quien pretenda posicionar un plan como el 11 de abril del 2002, un plan golpista, sepa que se va a enfrentarse con la Constitución y con todo el poderío cívico militar que tiene nuestra patria”, advirtió.

Indicó que la única opción del gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela ha sido “la opción golpista, intervencionista”.

Aseguró que “llueva, truene o relampaguee, vamos a volver a triunfar y vamos a salir airosos”.

Orden de EE.UU.

Maduro catalogó el Grupo de Lima como el “Cartel de Lima” y subrayó que la decisión de esta agrupación de países de no reconocer su nuevo periodo presidencial, es acatando la orden de Estados Unidos.

Resaltó que Estados Unidos le jugó por adelantado a la oposición, ya que ahora la pone en una situación muy difícil de decidir si se apega al dictamen internacional o a la solución interna de los problemas en Venezuela.

“Le jugaron por adelantando a la oposición y la pusieron en una posición muy difícil porque ahora no tienen margen de maniobra para buscar una respuesta política en el marco nacional. No la tienen. La oposición tiene que cumplir la orden de derrocar a Nicolás Maduro por la via que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington”, afirmó.

En desarrollo…

