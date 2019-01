Precio de la gasolina en la ciudad de Maracaibo tras medida de 30 litros

enero 20, 2019 - 4:33 pm

Tras la medida de restricción estipulada en las estaciones de servicio de solo surtir 30 litros de gasolina por automóvil el precio de la misma fue incrementado en las ventas ilegales

Tal como lo ha informado Noticia al Día sobre la reventa de gasolina en la Troncal del Caribe-vía que comunica a Maracaibo con el municipio Mara-los denominados “pimpineros” continúan con sus puestos ambulantes para la distribución del combustible, y con ellos llegó hasta un nuevo costo.

En otro recorrido de investigación en la zona el equipo pudo constatar el nuevo costo que exhiben de ambos lados de la carretera, y es que un litro tiene un precio de 70 bolívares, una botella de 5 litros vale 350 bolívares, mientras que por otro lado el denominado “punto” (envase con capacidad para 25 litros) es ofrecido en 1500 bolívares.

Hay quienes aseguran que la medida de distribución de 30 litros no es suficiente para cumplir con sus jornadas habituales, debido a los diversos recorridos que deben hacer a diario, por lo que deben recurrir a estos puestos ambulantes para poder surtir el tanque de sus vehículos.

“30 litros es insuficiente, mi carro mete 60 litros y debo viajar a diario de Maracaibo a Ciudad Ojeda, con eso lo que me puedo es quedar en medio camino (…) No me parece justo que eso estén haciéndolo así”, dijo Alejandro Fonseca.

Adiós a las colas

Con esta nueva restricción paradójicamente el escenario que se vivía hace semanas, en las que las largas colas de vehículo se extendían en las principales arterias viales en las que hay estaciones de servicio, cambió.

Desde hace no más de 48 horas algunas estaciones de gasolina permanecen con colas no superiores a los 10 vehículos, muy contraria a los días miércoles y jueves en las que las largas filas le daban la vuelta a manzanas enteras.

Hasta ahora ningún vocero del Gobierno ha emitido alguna información sobre la condición de venta que hoy se vive en las gasolineras con la distribución de solo 30 litros de gasolina.

Noticia al Día