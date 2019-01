Pompeo dice que sanciones “impiden que Maduro saquee activos de Venezuela”

enero 28, 2019 - 6:34 pm

Tras la emisión de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, este lunes Mike Pompeo, secretario de Estados de Estados Unidos, expuso que la medida impide que el presidente Nicolás Maduro “saquee” los activos de Venezuela.

“Hoy en día, los EE. UU. Determinaron que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones. PDVSA ha sido designado para sanción. Estas acciones impiden que el régimen #Maduro saquee más los activos y recursos naturales de Venezuela”, dijo Pompeo.

Las sanciones del gobierno estadounidense incluyen el congelamiento de 7 mil millones de dólares de Pdvsa, esto como parte de las medidas de presión en desconocimiento a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela y en apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de la nación.

Today the U.S. determined that persons operating in #Venezuela’s oil sector may now be subject to sanctions. @PDVSA has been designated for sanction. These actions prevent the #Maduro regime from further plundering Venezuela’s assets and natural resources. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/oPdLLs19LI

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28 de enero de 2019