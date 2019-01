Paraguay rompe relaciones con Venezuela y ordena el retiro inmediato de su personal en Caracas

enero 10, 2019 - 12:38 pm

El Gobierno de Para­guay, al igual que otros gobiernos de la región, no reconoce el nuevo gobierno que asumirá por segunda vez Nicolás Maduro en Venezuela.

El viceministro de Relacio­nes Exteriores, Hugo Saguier Caballero, insistió en la pos­tura tomada por Paraguay en la reunión del Grupo de Lima, realizada la semana pasada en Perú, de no reconocer el segundo período de Maduro.

“Paraguay es uno de los países que aprobó la declaración del Grupo de Lima, hicimos una declaración determinante en la cual el grupo no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro e insta a que no asuma y decide desde luego no reconocer a ese gobierno en caso de que eso no se cumpla”, sostuvo el vicecan­ciller en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. El Grupo de Lima está integrado por 14 países de la región, entre ellos Paraguay.

Saguier Caballero adelantó que de asumir Maduro, Paraguay retiraría su embajada de dicho país y cortarían las relaciones con Venezuela.

Nicolás Maduro asumiría hoy en Venezuela su segundo período presidencial, pese a las presiones de algunos países que advierten que cortarán las relaciones diplomáticas con el país. La Constitución de Vene­zuela establece que cada man­datario debe asumir su período gubernamental el 10 de enero en el Palacio de Miraflores y se debe realizar una ceremo­nia ante la Asamblea Nacional (Congreso) con la presencia de autoridades internacionales.

Las elecciones fueron realiza­das en Venezuela el 20 de mayo del año pasado. Maduro obtuvo un 67% de los votos (más de 6 millones de votos) frente a Henri Falcón, del sector opo­sitor que solo obtuvo el 21% de los votos. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados.

El Grupo de Lima tampoco reconoció los resultados de estas elecciones realizadas el año pasado e incluso pidió que se realice otra convocato­ria para los comicios, pedido que no fue ni considerado por Maduro. Los integrantes de este grupo señalaron que esas elecciones no cumplie­ron con los estándares inter­nacionales de un proceso “democrático, libre, justo y transparente”.

Pronunciamiento de la a República del Paraguay en relación a la ruptura de relaciones diplomáticas con #Venezuela pic.twitter.com/C2Bq4JDmgJ — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) 10 de enero de 2019

El Presidente de República @MaritoAbdo comunica la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de #Venezuela pic.twitter.com/v1lsQbeNGy — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) 10 de enero de 2019

La Nación

Noticia al Día