Paraguay cree que aislar a Maduro servirá para hallar solución a la crisis

Luis Alberto Castiglioni, canciller de Paraguay, informó este viernes que necesario “aislar completamente” a Nicolás Maduro para obligarlo a encontrar “una salida negociada” a la crisis que vive el país.

“Considero que al señor Maduro hay que aislarlo completamente, porque mientras no se lo aisle, va a seguir teniendo el oxígeno vital que le permita a su régimen sobrevivir y a su pueblo seguir sufriendo las consecuencias de un régimen perfecto como el que encabeza el señor Maduro”, aseguró Castiglioni, representante del primer miembro del Grupo de Lima que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela.

El 10 de enero Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la Embajada paraguaya en Caracas, una decisión que para Castiglioni se basa en la coherencia.

“¿Qué coherencia es condenar todo esto retóricamente y luego seguir dialogando con una persona que encabeza un régimen de estas características?”, se preguntó el canciller, y recordó que su gobierno ha mantenido una actitud de condena hacia Maduro desde la asunción de Abdo Benítez el 15 de agosto del año 2018.

Para Castiglioni, “no hay otro camino” que la ruptura de relaciones con Venezuela para ser “muy coherentes con la posición adoptada desde el principio”.

El canciller respetó que otros países del Grupo de Lima mantengan sus relaciones con Venezuela y que no hayan imitado, por el momento, la decisión de Paraguay.

“Yo no voy a opinar sobre la conducta de los otros países del Grupo de Lima, porque cada país es soberano en su decisión. Ellos tienen sus intereses, tienen probablemente intereses muy diversos a los de Paraguay en la propia República de Venezuela, así que no voy a calificar esa decisión. Yo lo que digo es que nosotros hemos querido ser muy coherentes con nuestra actuación que es a lo que yo me puedo referir”, recalcó.

El canciller avanzó que las relaciones entre Paraguay y Venezuela se mantendrán suspendidas hasta que en ese país se instale “un gobierno producto de la legitimidad popular o, en todo caso, de un proceso de transición negociada de todas las partes”.

Sin embargo, Castiglioni señaló que no aprecia ahora “voluntad política por parte del señor Maduro para encontrar una salida” y, por tanto, su gobierno persistirá en su determinación de aislar a Venezuela ya que con “una reflexión serena no se ha podido conseguir nada”.

“Maduro está absolutamente enceguecido en su decisión de sostener el poder a cualquier punto. No le importa nada, no le importa que cinco millones de venezolanos hayan tenido que huir desesperadamente de su país buscando la supervivencia. No le importa que ahora dentro de su país millones de personas sufran las consecuencias de su régimen despótico”, reprochó Castiglioni.

EFE