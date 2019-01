Para “no hacer más show” Nacho decide no asistir a la convocatoria del 23-E

enero 13, 2019 - 3:53 pm

El cantante Nacho ha tenido que enfrentarse a cuanta polémica le ha salpicado recientemente cuando decidió volver a venir a su país natal Venezuela. Las acusaciones de la periodista Angie Pérez y una foto que circuló del interprete de “Báilame” junto a la hija de Caryl Bertho, actual Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Parece que toda esta polémica ha hecho que al cantante no le queden ganas de volver, así lo confirmó a través de Instagram cuando respondió el comentario de una usuaria que le preguntó si se sumaría a la marcha convocada este 23 de enero por la oposición venezolana.

“Para que me tomen fotos y videos y digan que quiero figurar y que mandé a que me grabaran? o para que digan que fui a hacer show? Lo siento no más…” fue parte de lo que escribió.

También comentó: “Ya pasé por todo lo que tuve que pasar para entender que es mi vida la que tengo que vivir… de todas maneras deseo que todo salga bien y se logren los objetivos”.

