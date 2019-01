Pamela Anderson confiesa estar enamorada de este futbolista

enero 9, 2019 - 4:22 pm

Al parecer, el nuevo amor de Pamela Anderson es el futbolista francés Adil Rami de 31 años de edad, a quien la canadiense de 51 años de edad le lleva de diferencia 20 años.

La sensual actriz y modelo no se avergüenza de que su pareja sea 20 años menor que ella. Pamela, con mucho amor apoyó a su espectacular pareja en uno de los partidos del Mundial Rusia 2018.

En una entrevista con el Daily Mail la actriz reveló que nunca pensó que se enamoraría de esa manera, por lo que expresó: “No esperaba enamorarme y es precisamente cuando te sucede ¿verdad?, él siempre dice en broma que soy una especie de alien: ‘¡es imposible, es imposible! Hay muchas chicas más jóvenes que tú, ¿cómo lo haces?”.

Aunque ya es una relación estable, Anderson señaló que Adil no lo cree, por lo que se muestra asombrado. Ante eso la también modelo indicó: “Está empeñado en que no es posible, que en realidad yo debo de tener 30 años en vez de 50 y me pide le enseñe mi permiso de conducir”.

Otra de las cosas que la ex conejita Playboy reconoció fue que esa relación no durará toda la vida por la diferencia de edad que existe entre ambos.

“Yo siempre le digo: ‘Un día comenzaré a caerme a pedazos. Seguiremos enamorados todo el tiempo que podamos y si llega un día en que me veas y digas ‘ugh’, entonces me marcharé a vivir a otro lugar”, aseguró Pamela Anderson.

Recordemos que esta pareja se conoció en 2017, cuando asistió al Gran Premio de Mónaco y fue amor a primera vista. Casi de inmediato empezaron a vivir juntos.

