Opciones para combatir la ansiedad ante la crisis venezolana actual

enero 31, 2019 - 10:18 am

Vivo en un país que de la noche a la mañana dejó de ser el país en el que nací. Era una tierra generosa en la que mis abuelos emigrantes fundaron con esperanza su familia, y sin pensarlo dos veces se hicieron venezolanos; pero esto a quedado atrás.Venezuela hoy se ha convertido en un total infierno y labores tan comunes como ir a comprar comida han pasado de ser una satisfacción familiar a ser un completo tormento.

No hace falta extenderse en la descripción de lo que ocurre, porque los que aquí vivimos, lo vivimos. Podemos resumir diciendo que es una realidad que puede resultar arrolladora, elevando notablemente nuestros niveles de exigencia, llenándonos de angustia o lo que muchos llaman estrés y depresión.

La ansiedad surge del hecho de que lo que sucede es más grande de lo que logramos manejar cotidianamente; supera nuestra capacidad de procesamiento y lleva a que nos sintamos abrumados, que no tenemos el control. Acá te mostramos algunos tips para sobrellevar la situación lo mejor posible

Al despertar, no quedarnos en cama, puesto esto da pie a pensamientos deprimentes , activarnos lo antes posible; no leer las noticias antes de pararnos, sino después de 30 minutos activos, aun que no lo parezca es de gran utilidad después de desayunar tomar algún te o infusión de nuestra preferencia, para así generar señales de satisfacción a nuestro cerebro desde el inicio de nuestro día.

El ejercicio, es uno de nuestros grandes aliados a la hora de buscar reducir los niveles de ansiedad, así sea subir y bajar escaleras de nuestro edificio con un objetivo de tiempo o distancia, va a permitir aportar la sensación de logro y a proporcionar un drenaje mental que devuelva y mantenga la capacidad de procesar la información.

Es preciso además disminuir el uso de redes sociales y grupos informativos que nos puedan sobrecargar la mente de datos o sucesos no confirmada, en especial cuando de política se refiere. La recomendación para estar informado es ir directamente a la fuente de su interés, incluso si desea ver imágenes de lo que sucede, escoja un fotógrafo y a voluntad vea las imágenes cuando esté en disposición de hacerlo. Por ultimo los especialista recomiendan dejar de consumir bebidas como el nestea o el café puesto que pueden acelerar nuestro organismo, efecto que de por si con esta situación no querremos asentar Estas son solo pocas pero efectivas recomendaciones para disminuir la ansiedad

