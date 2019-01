Omar Prieto desmintió reclutamiento de jóvenes y menores

enero 30, 2019 - 5:16 pm

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, desmintió este miércoles que los organismos de seguridad estén reclutando a jóvenes y adolescentes para cumplir con el servicio militar, luego varios rumores que circulan en las redes sociales.



“Les pido a los camaradas verificar las informaciones, la derecha está desesperada. Ayer el propio pentágono desmentía al secretario de defensa de la Casa Blanca. Empezaron con una información de que el Sebin esta reclutando jóvenes; sacaron unas fotos que no son del Zulia, por la vegetación no me parecen que son del zulia, donde había un grupo de muchachos haciendo orden cerrado y dijeron que eran reclutados por el Sebin. Las redes están inventando muchas cosas”, sentenció el mandatario regional.

Finalmente, dijo que en el país hay un millón de milicianos y que en el Zulia son más de 150 mil, entre jóvenes y adultos dispuestos a defender la patria.

Noticia al Día