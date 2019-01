¡Oficial! El argentino Gonzalo Higuaín llega cedido al Chelsea

enero 23, 2019 - 5:32 pm

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, fue presentado oficialmente por el Chelsea FC de la Liga Premier de Inglaterra. “El Pipita” llegará a préstamo a “Los Blue” hasta el final de temporada con opción a compra de 37.5 millones de euro procedente de la Juventus, dueño de la ficha.

Higuaín anotó 36 goles en 35 partidos de la Serie A en la única temporada que estuvo con el Napoli, bajo Sarri. Actualmente, Higuaín está bajo préstamo en el AC Milan, tras pasar al Juventus en el 2016.

Medios españoles aseguran que este movimiento facilitará la salida de Álvaro Morata rumbo al Atlético de Madrid.

El argentino, que llevará el ‘9’ en el Chelsea, declaró lo siguiente: “Cuando se te presenta la oportunidad de fichar por el Chelsea, hay que cogerla. Es un equipo que siempre me ha gustado, con mucha historia, un fantástico estadio y juegan en la Premier, una competición en la que siempre he querido jugar. Espero devolver en el césped al Chelsea la confianza que han depositado en mí. No puedo esperar para empezar y adaptarme lo más rápido posible”, dijo el exdelantero del Real Madrid.

Agencias