Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos

enero 23, 2019 - 4:07 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles 23 de enero ante los pueblos que como presidente constitucional y jefe de Estado y gobierno rompe relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) y les da 72 horas para que abandonen el país a todo el personal diplomático y consular.

“Aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie. Vamos a la carga, al combate y a la victoria de la paz, la vida, la democracia, del futuro (…) hagan lo que hagan aquí va a prevalecer la voluntad del pueblo la soberanía nacional y la Constitución por encima de cualquier intento golpista”, afirmó durante una trasmisión por Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, resaltó que el gobierno de los Estados Unidos pretende realizar un Golpe de Estado. “Es una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, tratar de dividir al país, intentar destruir sus instituciones democráticas y tratar de imponer un gobierno por las vías inconstitucionales”, sentenció.

Asimismo, recordó que hace 20 años llegaron con los votos del pueblo. “Hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige Presidente Constitucional en Venezuela.

El mandatario también afirmó: “Todos los medios manipula (…) y con su manipulación invisibilidad para el mundo que aquí hay un pueblo gobernado los destinos de una nación, y somos mayoría, somos el pueblo”.

Desde el balcón del Palacio de Miraflores en Caracas llamó al pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, la concordia, la tranquilidad. “Digamos no a la guarimbas, no a la violencia, no al golpismo”, apuntó.

Felicitó a los presentes y catalogó a movilización que se realizó este 23 de enero como “una fabulosa manifestación de democracia, de antimperialismo y facilismo”. También instó a la Fuerza Armada Nacional bolivariana (FANB) máxima lealtad y unión “porque esta lucha la vamos a vencer también (…) leales siempre traidores nunca”, argumentó.

También exhortó a los órganos de justicia actuar apegados a la Ley y a los códigos de Venezuela, para preservar al Estado, al orden democrático y a la Ley venezolana.

Noticia al Día