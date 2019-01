“Ni mostrando, ni escondiendo” Joselyn Gallardo se desnudó para enviar poderoso mensaje (+FOTO)

enero 30, 2019 - 10:17 am

La actriz ecuatoriana Joselyn Gallardo, quien interpretó a Martina en la serie de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso”, publicó el pasado martes en las redes sociales una candente foto en la que aparece completamente desnuda.

La artista de 27 años añadió en el texto bajo la foto que al principio se resistía a publicar la instantánea por el miedo a los comentarios, pero finalmente, se animó a compartirla en Instagram.

“‘Ricky tengo miedo, no la quiero subir. Ricky pero se me ve gorda, me van a criticar. Ricky me van a juzgar por subir la foto. La gente va a hacerme pedazos’. Estos fueron algunos de los miles de comentarios que le hice a mi queridísimo Ricardo Pérez [fotógrafo] antes de subir esta foto”, escribió Gallardo bajo la publicación.

“En el camino descubrí que voy a ser quien quiera, cuando quiera y como quiera. Que soy dueña de lo que muestro o no sin importar la opinión dañina y fuera de lugar de algunos. El MIEDO se TERMINA cuando eres LIBRE desde el ALMA”, reconoció la joven intérprete.

“Ni p*tas, ni santas sólo mujeres. Ni mostrando, ni escondiendo solo siendo libre”, agregó.

