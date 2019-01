Naomi Osaka tras ganar el Abierto de Australia: “Mi mamá me mandó a dormir sin felicitarme”

enero 28, 2019 - 9:43 pm

Naomi Osaka ganó su segundo Grand Slam de forma consecutiva tras imponerse en Australia, y convertirse en la número uno de la WTA.

La nueva reina del tenis mundial celebró a medias su primer título en la pista Melbourne.

“Mi mamá no me dijo ni felicitaciones, sólo me mandó a dormir”, reveló la japones tras la entrevista para la WTA.

Osaka dijo que su mamá le gritó en la llamada que se fuera a la cama. “Así que me sentí realmente querida”, indicó.

Con 7.030 puntos, la joven, de 21 años, es la nueva líder del ranking WTA.

“Siento que durante los últimos dos años, todo lo que quería hacer era estar en el Top-ten porque pensé que así es como te haces un nombre”, afirmó. “Estar en esta posición ahora es realmente irreal. Siento que quiero hacerlo bien durante todo el año y no solo en los torneos de pista dura”, añadió.

La juvenil nipona se siente satisfecha por estar cumpliendo parte de sus objetivos que se plantó en su carrera: “Mi objetivo era, por supuesto, ser la mejor jugadora de tenis que puedo ser”.

No creo que todos las demás puedan seguir mi camino, todas tienen sus propios caminos. Eso es lo que hace la vida interesante. Lo de la fama es algo que no es mi favorito. Creo que eso viene con todo esto y siento que si lo haces bien, por supuesto, eso siempre vendrá.

Naomi Osaka tendrá que defender su título de Indian Wells en poco más de un mes.

Noticia al Día/Agencias