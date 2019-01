“Nacho” llora en Instagram tras polémica por su visita a Venezuela

enero 2, 2019 - 12:17 pm

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, publicó varios videos en su cuenta de Instagram para aclarar los hechos que generaron polémica luego de su visita a Venezuela.

Una publicación de la periodista venezolana Angie Pérez donde muestra un selfie de Nacho con la hija de la exgobernadora de Aragua, Caryl Bertho, asegurando que la joven es socia del cantante y de Aldo Sapienza y tiene su pastelería en el local del reggaetonero en Maracay, fue el detonante de la polémica.

El cantante desmintió mantener lazos comerciales con Aldo Sapienza. Sin embargo, precisó que la relación laboral se rompió cuando dos de los socios del proyecto, a quienes llamó “paisanos”, registraron la marca sin consultarles dejándolos por fuera. “Desde ese momento no quise saber más nada sobre el negocio de restaurantes (…) No tengo ningún negocio en Venezuela”.

“Aunque ya no soy socio de Aldo, sí es mi amigo y lo apoyo en cada emprendimiento porque es honesto. Hemos trabajado juntos”, aseguró Mendoza.

Por otra parte, el cantante precisó que Joselyn Acosta Bertho tiene familiares vinculados a la política. Sin embargo, ella se ha mantenido al margen de la política.

“Una jovencita que no puede tomar decisiones sobre las convicciones de su mamá. Una muchachita que se ha mantenido al margen de todo eso. Su sueño más grande es ser la mejor pastelera del mundo y trabaja, no es socia, por sueldo mínimo”, aseguró el cantante en el material publicado en Instagram durante la noche de este domingo.

Nacho lamento la ceguera generada por un espíritu corrompido, que no hace nada por el país.

El cantante denunció que ahora “lo culpan de enchufado, tratando de enlodar una vida de trabajo en la música por 48 horas de visita a mí país, donde esta lo bueno que tenemos o la bondad es selectiva, nosotros los opositores somos buenos, nosotros los chavistas somos buenos a pero juntos no somos buenos, juntos somos malos todos”.

Con tristeza expresó que “hay amores que hacen daño y hay que saber reconocerlos y decirles adiós. Amo a mi país, pero también a mi vida y aunque un día estuve dispuesto a darla por un ideal hoy pienso en que vale más una muerte completa, que te vayan matando pedazo de ti mientras sigues vivo”.

Noticia al Día