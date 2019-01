Nacho lanza indirectas a Lorenzo Mendoza y se hace tendencia en las redes (+Video)

enero 3, 2019 - 5:30 pm

El cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho“, publicó un video en su cuenta Instagram, aludiendo a los señalamientos en su contra por presuntamente relacionarse con personalidades del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En su comentario se refiere a los empresarios, y a juicio de muchos, la indirecta para Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar.

En su comentario, el artista dice que muchos empresarios del sector alimentos y dueños de compañías por “generaciones”, se han visto en la obligación de relacionarse con el Gobierno para mantenerse.

“Dicen yo no hablaría con ese Gobierno jamás. ¿Y los grandes empresarios a los que veneramos sí pueden? ¿O tú crees que la única razón de mantener en pie sus empresas es alimentar a los venezolanos? Aunque sí sea una de las razones, otra es tener sus negocios de generaciones, no renunciar a ellos, y les ha tocado adaptarse a las reglas de quienes gobiernan para no cerrar”, expresa Nacho.

Agregó “no soy chavista y a pesar de ser opositor, no estoy con ninguno de los partidos de oposición. No soy político, lo siento mucho. Decida usted a quién querer y a quién no”.

Noticia al Día