Multitudinaria concentración de la oposición en Caracas este 23E

enero 23, 2019 - 12:00 pm

Caracas. La ciudad capital, se ha caracterizado desde el inicio porque desde sus entrañas, se escucha el grito de libertad. No en vano, fue desde donde se firmó en 1811, el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela.

Este 23 de enero, los caraqueños salieron a las calles a demostrar su apoyo a una oposición que llama a desconocer al actual Gobierno nacional.

Las diferentes redes sociales han servido de plataforma para que los usuarios publiquen en tiempo real cada momento de la concentración.

Desde un drone un medio nacional, capturo imágenes de la plaza Juan Pablo II de Caracas.

Despite the rain, high mood so far in #Caracas.. I haven’t seen a scene like this in month. Important to see if these people will keep their enthusiasm at the end of today #ThisIsVzla pic.twitter.com/VHZ12jRvly

— stefano pozzebon (@StePozzebon) 23 de enero de 2019