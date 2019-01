Mujeres: Cosas que te preocupan en el sexo y a ellos no les importa

enero 2, 2019 - 11:35 am

Por más relajada que sea una mujer no puede dejar pasar ciertas cosas a la hora de tener sexo. Es como si hubiera una vocecilla en su mente diciéndole que el hombre lo va a notar enseguida. ¡Por favor! Si no nota cuando cambia tu cabello de rubio a negro, ¿por qué te preocupa? A ellos no les importa.

Ya lo confirmó un estudio, en la revista Evolution and Human Behavior, los hombres sienten más atracción por una mujer que no complica las cosas en el sexo. Buscan algo rápido sin rodeos.

¨Se espera del hombre que sea expansivo en sus horizontes sexuales, que se comporte como un macho en el reino animal, esforzándose en esparcir su semilla en el mayor número de recipientes posible¨, Rafa Euba.

Así que le da igual si:

Estás en tus días

Si por alguna razón no quieres tener relaciones con tu pareja, olvida eso de usar la menstruación como excusa. De hecho, no tienen problema con el intercambio de fluidos.

No te depilaste

Aunque no lo creas, es muy raro saber que una chica anda por ahí al natural, sin ni siquiera una recortadita. Pero, no te preocupes si lo has dejado crecer un poco. Según el estudio, confesaron que no les molesta el vello púbico.

Ruidos vaginales

Sí, lo sé es muy incómodo estar con tu pareja y que tu vagina haga ruidos extraños. En primer lugar, debes saber que a todas nos pasa y que solo es aire. Además, que ellos ni lo toman en cuenta.

Estás desaliñada

Sinceramente, ¿crees que si ese hombre te tiene en una cama le importa si estás arreglada? Lo que quiere es quitarte la ropa y empezar a hacer su trabajo, no te atormentes con boberías.

Gemidos excesivos

¡No te reprimas! Si hay algo que a los hombres les encanta es que le aplaudan a su ego. Sí, tus gemidos son música para su hombría, algo así como que es capaz de hacerte llegar al orgasmo.

Dile la verdad

Las mujeres tenemos la absurda idea de sobre proteger a los hombres, en cuanto a su actividad sexual. Pues, no nos atrevemos a decirle cuando algo no nos gusta. Créeme si se lo dices en buen plan lo agradecerá.

Soy Carmín