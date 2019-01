Motta Domínguez: manos criminales atacaron sistema eléctrico del Zulia

View this post on Instagram

Camaradas! Compatriotas! Hermanos Zulianos en la noche de ayer, otra vez manos criminales y miserables atacaron el sistema eléctrico del Zulia al iniciar un incendio, tal como lo hicieron con los depósitos de material médico del IVSS, trayendo como consecuencia la explosión de un equipo en la Subestación El Tablazo dejando si energía eléctrica los Municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia. Están interesados en reeditar las acciones de Diciembre del 2017, pero esta vez estamos más atentos y preparados para contrarrestar estas acciones de sabotaje, donde el gran afectado Es el pueblo venezolano…Para la hora de la publicación, se ha recuperada la carga en un 95 % de los Municipios afectados. VENCEREMOS!!!