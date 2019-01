Mira el mensajito que El Chapo le envió a Kate del Castillo

enero 30, 2019 - 12:15 pm

El narcotraficante conocido como ‘El Chapo’ le envió un mensaje a Kate del Castillo, el cual hizo sentir más aliviada a la actriz radicada en Estados Unidos desde hace tres años.

La actriz Kate del Castillo declaró que el narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán” le había hecho saber que no estaba obligada a testificar en el juicio que en su contra que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, por lo que la mexicana radicada en Estados Unidos dijo sentirse aliviada de recibir estas noticias.

La protagonista de “La Reina del Sur” afirmó, en una entrevista con la cadena Telemundo, que no se arrepiente de la reunión que tuvo con él en el 2015, en compañía del actor Sean Penn, cuya visita provocó que la actriz no pudiera trabajar ni visitar su país natal.

“Sus abogados querían saber cómo estaba, algo que me dio muchísima tranquilidad, en algún momento me dijo el abogado que el señor Guzmán quería que yo supiera de cierto que no había nada absolutamente en contra mía por parte de su familia y hacia mi persona, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que yo estaba sufriendo y pasando”.

La mujer reconoció que siente agradecimiento con Guzmán por las atenciones que ha tenido hasta la fecha, al hacerle saber que no tenían nada en su contra después de que en su momento las autoridadades mexicanas señalaron que el encuentro ayudó a capturarlo.

“Me movió porque de alguna manera en mi corazón yo sabía, porque estas personas lo saben todo e igual le deseo lo mejor porque yo no tengo más que agradecimiento, ya que tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido y eso para mi es algo importante”, reconoció en la primera entrega de la entrevista de la televisora de Miami.

Recordó que desde el momento en que la entonces procuradora Areli Gómez dio a conocer que gracias a esta reunión habían podido dar con el paradero de “El Chapo”, Del Castillo señaló: “Imagínate el peligro en el que me puso, es increíble yo veía eso y sólo dije Dios mío que mis papás amanezcan vivos”, recalcó.

“Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo bueno y malo, lo que pasa es que uno elige una cosa y otros otra vida. Lo que vi de él es que ama a sus hijos por sobre todas las cosas a su madre”, dijo sobre el capo.

La intérprete de la serie “Ingobernable” agregó que en el juicio contra Guzmán y que podría tener su veredicto este viernes se aclaró que:

“Sean Penn los ayudó a agarrarlo, nunca en mi vida me imaginé que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos. Se metió a mi cama, que Dios lo cuide que lo va a necesitar”.

Del Castillo se tuvo que mantener alejada de su país de origen durante varios años e incluso grabó la secuela de “La Reina del Sur” fuera de México y una doble tuvo que hacer dichas escenas.

En el 2017 la actriz presentó una denuncia por violaciones a sus derechos humanos en la que aseguró que no pudo viajar a México por cuestiones de trabajo porque sus comunicaciones con Guzmán estaban bajo investigación.

Y recordó que el caso fue evidentemente un acto de violencia de género, puesto que a pesar de que tanto ella como Penn habían acudido a la reunión con el narcotraficante, “tuve los cargos soy yo, sin duda un sexismo además dijeron que estaba embarazada del señor Guzmán”.

En el mes de diciembre recordó que demandaría a exfuncionarios mexicanos por un monto de USD 60 millones por “daños morales y materiales” en lo que ella llamó “una persecución política” en su contra.

Infobae

Noticia al Día