Mira como Pacquiao prepara sus mega golpes contra Adrien Broner (Video)

enero 8, 2019

Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KOs) dio una exhibición de los golpes que usará el sábado 19 de enero ante Adrien Broner (33-3-1, 24 nocauts) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, para su defensa del título mundial de peso welter de la AMB.

El filipino, que luce en plenitud de condiciones, sigue con su trabajo intenso en el gimnasio Wild Card en Los Ángeles, California, de cara a su pelea.

PacMan entrena con Freddie Roach y Buboy Fernández, y practicó este martes con un saco sus golpes.”Estoy muy satisfecho con el campo de entrenamiento que Manny ha tenido. Su trabajo de pies, la distancia y los ángulos se combinan muy bien, dijo Buboy sobre su pupilo.

Manny, de 40 años, se ha dedicado para este combate al realizar 12 rondas de trabajo de mitones con Freddie Roach, además de una sesión completa de trabajo en bolsa culminada en 1,000 sentadillas.

En su última pelea, Pacquiao noqueó al defensor del campeón de la AMB Lucas Matthyssee en el séptimo rond. Por su parte, Broner anotó un empate en su última pelea en abril en SHOWTIME contra el ex campeón mundial de dos divisiones Jessie Vargas.

