Cómo pasar la resaca o el ratón después de las fiestas

enero 1, 2019 - 10:38 am

Esto fue lo que recomendaron algunos maracaiberos ante los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas por la celebración de las fiestas decembrinas

Varios son los métodos sobre como pasar la resaca o el popularmente conocido “ratón”. Como se sabe el alcohol es una sustancia tóxica, que no solo perjudica la salud a largo plazo sino que también provoca otras desagradables secuelas, como deshidratación, mareo, dolor de cabeza, y náuseas o vómitos, entre otros signos de malestar.

Por eso, pese a que la mejor forma de evitarlo es no tomando aquí van alguna recomendaciones de algunos maracaiberos sobre como pasar la resaca o ratón.

Agua y agua

Para Lucía Ordoñez, Navidad sin su espumosa no es Navidad, es por ello que para mermar los efectos se prepara con tiempo para disfrutar plenamente. “Yo lo que hago es que al otro día tomo bastante agua, al café de la mañana le digo ‘adiós’ y lo cambio por una sopa o té de manzanilla y santo remedio”, dijo Ordoñez.

Descansar todo lo que sea posible es otra de las recomendaciones y es que el ratón puede dar y dar vueltas en la cabeza y desaparecer al cabo de 24 horas, lo que puede disminuir la capacidad de atención y concentración, trayendo consigo hasta lamentables accidentes.

Sopa de verduras

“Yo a mi esposo cuando le da por beber los fines de semana-porque todos los fines de semana cumple un compadre-le preparo un zumo de verduras mezcladas con frutas, porque eso repone los nutrientes y así compensa el efecto del alcohol, en la casa casi nunca para el domingo falta la sopita”, dijo Carmen Cañizales.

Tomar suplementos de vitaminas que intervienen en el proceso de metabolización del alcohol, como la B1, B6, B12 y vitamina C, puede mitigar el malestar, pero su efectividad para combatir el ratón no está demostrada.

Jugo de tomate

“Mucho jugo de tomate porque el alcohol baja el potasio y así pues es que se recupera mi hermano cuando no puedo ni con su alma. Eso es lo que aprendimos de los tíos después de las rumbas”, aseguró Mariela Nava.

Esconder el teléfono

Sin embargo, hay unos un poco más osados y desestiman los remedios para ayudar a aliviar la resaca con un método que definen como infalible y no es otro que esconderle el teléfono a la persona con ratón, sí, así como lo lee.

“Una vez que metí la rumba de la vida, hasta el agua de los floreros me tomé, al otro día había quedado visitar a mi familia, pues a mi mujer no se le ocurrió mejor idea que decirme que había llegado sin teléfono y eso fue casi que mandado a hacer, se que me quitó sueño, dolor de cabeza ¡Todo! Por eso con sopa o escondiéndole el teléfono”, dijo Vladimir Atencio.

Sin embargo, si ninguna de las anteriores funciona otro remedio natural que le puede servir de gran ayuda es darse duchas con agua tibia a lo largo del día, enfriando un poco el agua progresivamente, pero evitando fuertes contrastes de temperatura y también aplicar paños de agua fría en la frente que sirven para aliviar el desagradable dolor de cabeza.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día