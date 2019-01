Mike Pence envía mensaje a Venezuela: "Alcen sus voces mañana

enero 22, 2019 - 1:11 pm

El vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un mensaje al pueblo venezolano este martes, a propósito de la convocatoria hecha por la oposición de salir a marchar este 23 de enero.

En el video publicado en su cuenta en Twitter, el vocero estadounidense reitera el apoyo del gobierno americano a la Asamblea Nacional y a su dirigente, Juan Guaidó.

Asimismo, Pence refiere que “Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder”.

Por último, hizo llamó a los venezolanos a “alzar sus voces mañana” aseverando que “cuentan con el apoyo de los americanos”.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019