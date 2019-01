Miguel Pizarro: Negar la ayuda humanitaria significa la muerte de los venezolanos

enero 29, 2019 - 3:16 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, aseguró este martes que negar la ayuda humanitaria en Venezuela significa la muerte de los venezolanos, esto en rechazo a las recientes declaraciones de Pedro Carreño, constituyentista quien aseguró que “la ayuda humanitaria es limosna para los venezolanos”.

Consideró que impedir la ayuda humanitaria en el país limita la capacidad de respuesta de los organismos multilaterales y de las agencias para poder prestar el servicio y la ayuda que hace falta. “Los que digan lo que usurpan Miraflores es solamente el grito de indolencia de quienes quieren condenar a muerte este país desde acá tenemos que ayudar y profundizar toda la presión necesaria para que la ayuda entre a nuestro país.”, dijo durante una rueda de prensa.

“Esa negación no solo es una negación política. La negación de la emergencia termina siendo la muerte de venezolano por falta de medicinas y alimentos. Basta de simular que en nuestro país no hay emergencia humanitaria, que no hace falta la ayuda y cooperación internacional para que podamos atender a los venezolanos cuanto antes. Es un asunto de vida o muerte, no es un asunto de propaganda política”, aseveró.

#EnVivo En este momento se pronuncia el diputado @Miguel_Pizarro con respecto al ingreso de la Ayuda Humanitaria para Venezuela. #29Ene ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/qdMyxeeuVK — VPItv (@VPITV) January 29, 2019

Dip. @Miguel_Pizarro: Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que esa ayuda humanitaria entre. Le decimos a los países que han ofrecido su ayuda, lo que digan los que usurpan Miraflores, es solamente el grito de indolencia. #EnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/TuPR2h2Shx — VIVOplay (@vivoplaynet) January 29, 2019

