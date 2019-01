Michael Schumacher, el mejor piloto de la historia de la F1, cumple hoy 50 años

enero 3, 2019 - 10:38 am

Michael Schumacher llegó hoy a medio cupón. Schumi, que es considerado el mejor de la historia de la Fórmula 1, nació el 3 de enero de 1969 en Hürth-Hermülheim, Alemania Occidental.

“El Kaiser” conquistó siete campeonatos mundiales de la máxima categoría de automovilismo durante su carrera, donde participó en 308 carreras, están 155 ocasiones en el podio.

Schumacher también tiene en su posesión otros récords, como el de mayor número de victorias con un total de 91, es el piloto con más vueltas rápidas (77) y además ganó el mayor número de carreras en una sola temporada, 13 en 2004.

Tras pasar por Jordan y Benetton, Schumacher fue la punta de lanza del dominio impuesto por Ferrari en Fórmula 1 a principios de los años 2000. El alemán y la Scuderia formaron una dupla prácticamente invencible en sus mejores momentos, haciéndose Michael con cinco títulos consecutivos en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2004. Destaca su corona de 2002, donde se aseguró el título con seis carreras restantes por disputarse.

Le rindieron homenaje

Ferrari publicó este jueves un mensaje de homenaje con motivo del 50 cumpleaños de Michael Schumacher, que no aparece en público desde su accidente de esquí de hace cinco años, en el que sufrió graves lesiones en la cabeza.

“Nos unimos a toda la familia de la F1 para enviar nuestros mejores deseos a Michael Schumacher con motivo de su 50 cumpleaños #KeepFightingMichael”, se leía por su parte en la cuenta oficial de Twitter de la Fórmula 1.

El Museo Ferrari, situado en Maranello, en el norte de Italia, dedica actualmente una exposición al mítico expiloto alemán.

El patrón de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolff, consideró a Schumacher “uno de los padres fundadores del éxito que hemos tenido en los cinco últimos años”.

Michael Schumacher, que estaba retirado, regresó a la competición en 2010 para correr tres temporadas con Mercedes, sin poder ganar con ellos ningún Gran Premio. Fue luego reemplazado por Lewis Hamilton.

El piloto británico ganó en 2018 su quinto título mundial personal y el cuarto con Mercedes. Hamilton está ahora a apenas dos títulos mundiales y dieciocho carreras ganadas de igualar los datos de ‘Schumi’.

El estado de salud del piloto germano se mantiene en secreto desde su grave caída en los Alpes franceses en diciembre de 2013.

Su familia hizo una declaración a través de Facebook antes de su cumpleaños y lanzó una aplicación para celebrar los éxitos deportivos.

“Podéis estar seguros de que está en las mejores manos y que hacemos todo lo que es humanamente posible para ayudarle”, indicó la familia.

Gina, su hija, publicó igualmente un corto mensaje acompañado de tres fotos en su página Instagram, deseando un “feliz cumpleaños al mejor papá”.

Su hijo Mick, campeón de Europa en Fórmula 3 la pasada temporada, va a disputar este año el campeonato de Fórmula 2, dentro de su camino hacia su gran sueño de competir en la categoría reina.

Happy Birthday 🥳 ❤️✨ to the best dad 🥰

