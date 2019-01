Mercador MonitorDólarVe bajó la santamaría

enero 14, 2019 - 1:25 pm

El marcador del dólar paralelo MonitorDólarVe, en Venezuela funcionó hasta hace unas 14 horas aproximadamente. Así se dio a conocer a través un comunicado publicado en su propia página en Twitter @MonitorDolarVe con una imagen que empieza diciendo “Este es el Fin”.

Dentro del informe explicativo explica al principio: “No pregunten por qué, no hay explicaciones para darles, simplemente el formato se agotó”. Acota que el el tiempo del equipo de trabajo que movió la cuenta durante nueve meses, se terminó.

En otro párrafo, hace un llamado a sus lectores a no caer en especulaciones. “No cedimos a amenazas ni mucho menos a ofertas de compra”, precisa la misiva de MonitorDólarVe.

COMUNICADO

Eso fue todo

No pregunten por qué, no hay explicaciones para darles, simplemente el formato se agotó. Pasamos 9 meses trabajando en esta cuenta y el tiempo de terminar llegó finalmente. Sabíamos que eso iba a pasar, lo sabíamos desde el inicio, desde nuestras primeras publicaciones. Quizás esperábamos que el fin fuese diferente, que una serie de medidas económicas hiciera innecesaria esta cuenta, pero fueron otras decisiones las que hicieron que llegáramos hasta hoy, hasta este fin.

Tal como llegamos nos vamos, de repente, conmocionando a un país y sin que nadie nos lo pidiera.

No hagan especulaciones ni elucubraciones. No cedimos a amenazas ni mucho menos a ofertas de compra. A veces las cosas tienen que pasar así. Muchos se sentirán aliviados, algunos defraudados y otros simplemente seguirán con sus cosas como si nada.

No hay razones ni políticas ni económicas ni sociales, ni religiosas y ni siquiera culturales, Por favor tampoco piensen que hay razones médicas ni nada así. Recuerden el principio de la Navaja de Occam: En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable, y en nuestro caso la más sencilla es que nosotros queremos terminar esto. Y lo dijimos siempre, nos iremos cuando decidamos.

No nos pregunten a quién hay que seguir ahora, creo que causamos suficiente revuelo para creer que muchos de nuestros seguidores fueron capaces de despertar a una necesidad de comprender el entorno económico del país, y de que ya es hora de que sigan sus propias decisiones y no un marcador que cualquiera puede poner o calcular. Cada uno siéntase en libertad de determinar el precio de la cotización de la divisa según su gusto, o sigan a quien mejor les parezca, en este momento en cada red social del país, hay muchas cuentas que siguen lo que nosotros iniciamos, mostrar la variabilidad del promedio, algunos son simples clones, otros intentan mejorar el cálculo.

Algunos cantarán alegres victorias y asegurarán que nos retiramos por la presión que ellos hicieron. Aducirán temas filosóficos, matemáticos, religiosos o incluso de violencia fundamentalista, pero la verdad es que no, no fue por ninguno de ustedes. Tememos de Dios pero no de la gente que lo usa para amenazarnos. Tememos del gobierno, como todos, pero no de los idiotas que creen que la inflación es nuestra culpa y que merecemos la muerte.

Habrá analistas y expertos (ambos entre comillas) que dirán que al fin caímos en razón del error de calcular un promedio o de incluir bitcoin en la cuenta y que por eso nos vamos, pero tampoco ellos están en lo correcto.

Hemos sido los villanos de esta película durante mucho tiempo y ya es hora de que alguien mas protagonice la secuela. No sabemos si volveremos, quizás nos vean por ahí opinando en redes, quizás mas adelante regresemos, quizás no.

Nos retiramos tranquilos, con conciencia limpia, no le debemos nada a nadie. No lamentamos lo que hicimos, no queremos quedar asentados en la historia del país (a pesar de ser la cuenta en Venezuela con mayor crecimiento en redes sociales durante el 2018), y tampoco ofreceremos disculpas por retirarnos. Solo diremos lo que dijeron los delfines cuando todo comenzó a terminar:

“Adiós y gracias por el pescado” (Douglas Adams)

Nosotros

Eso es todo, gracias.

Para todo lo demás: https://t.co/nuqKcfvM81 pic.twitter.com/gbgFlqJEWX — Monitor Dolar Ve (@MonitorDolarVe) January 14, 2019

