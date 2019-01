May pide a parlamentarios británicos que muestren a la UE qué Brexit quieren

enero 29, 2019 - 4:41 pm

La primera ministra británica, Theresa May, pidió el martes al dividido Parlamento de su país que envíe a Bruselas el mensaje de que apoyará un acuerdo de salida de la Unión Europea si se sustituye un mecanismo para evitar la implantación de una frontera física en Irlanda.

El Parlamento británico lleva en punto muerto desde que rechazó de forma aplastante el plan de Brexit de May, acordado tras meses de negociaciones con la UE. A falta de dos meses exactos para que Reino Unido salga del bloque el 29 de marzo, aún no hay acuerdo en Londres sobre cómo -e incluso si- se abandona el bloque comercial más grande del mundo.

El Parlamento intentará hallar el martes alguna forma de avanzar, debatiendo y votando qué cambios quieren que May introduzca a su acuerdo.

“Hoy tenemos la oportunidad de mostrar a la Unión Europea qué será necesario para que la Cámara de los Comunes apruebe un acuerdo, para superar la confusión, la división y la incertidumbre que pende sobre nosotros”, dijo May al Parlamento tras cinco horas de debate sobre cómo poner fin al punto muerto.

“Acepto también que esta Cámara no quiere el acuerdo que le presenté en su actual forma (…) Hoy tenemos que enviar un mensaje enfático sobre lo que queremos”, indicó, agregando que quiere “un cambio significativo y legalmente vinculante en el Acuerdo de Salida”.

No obstante, Bruselas ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere reabrir el tratado, que ya fue rubricado por los otros 27 líderes de la UE, y que debe haber una “salvaguarda”, es decir, una garantía de que no se vuelve a una frontera dura entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

“No reabriremos el Acuerdo de Salida, así que puede que sea un asunto semántico el significado de ‘reapertura’”, señaló un diplomático comunitario implicado en las negociaciones del Brexit. “Si se refiere a más declaraciones, garantías y comunicados, podemos hacerlo. Pero si quiere reabrirlo todo, la respuesta entonces es ‘no’”.

A no ser que los legisladores acuerden una manera de seguir adelante o que la UE acuerde ampliar el periodo de negociaciones, Reino Unido dirá adiós al bloque sin acuerdo, un escenario que los empresarios temen que traerá el caos a la quinta mayor economía mundial.

Reuters