Más grave locura, es lo dicho por Elías Jaua sobre Omar Prieto (Aquileo Narváez Martínez)

enero 22, 2019 - 8:00 am

Siento el deber de escribir este artículo, en primer término para revalorizar la actitud crítica de los debates dentro del chavismo, a veces con excesos permeados de subjetividades particulares, a veces, a la ligera y con poca argumentación, comprensibles pero inexcusables. En segundo término, porque es una oportunidad para abonar un poco a lo mucho que se está proponiendo desde la Gobernación del estado Zulia para integrar definitivamente a la región zuliana al desarrollo nacional, una gran deuda histórica de los gobernantes.

Elías, “se fue de una”, no sé si después de leer un tuit, una nota de tres líneas, o algún corto video, lo cierto es que a juzgar por la forma no argumentativa dicha, se denota ligereza, discernimiento denegado, menos investigado, y por supuesto, desconocimiento de la materia en la que opinó: no ha tenido asesorarse en dicho tema, por lo que su opinión es gravísima. Suficiente para alentar más ese planteamiento secesionista en los interesados de siempre, además de allanar con creces la fábula sobre la fractura del chavismo, que por ser tal seria irrelevante. Esa opinión, tal como fue emitida, es gravísima e injustificable además porque la hace un ex- canciller, ex-vicepresidente, ex-ministro, ex-alto funcionario, reconocido por muchos, entre los que me he contado, como honesto y batallador (lo cual no está en discusión).

El camarada Elías tiene que conocer, que el separatismo en el Zulia, ha sido un tema de discusión y análisis durante mucho tiempo por las corrientes políticas progresistas, fuera y dentro de la academia. Muchas investigaciones se han realizado que apelan a su génesis, evolución y los peligros actuales de esa realidad histórica. En estos días conversaba con el amigo, profesor e investigador universitario, Bolívar Sáez, sobre un artículo de su autoría titulado “El Zulia integrada al País”, en él hace una precisión fundamental que echa que refutan con evidencias por demás, las aseveraciones del camarada Elías. Veamos: “Por primera vez, en los últimos veinte años. Ojo! el tiempo de gobierno de la revolución bolivariana. El Zulia está libre de un liderazgo político en la Gobernación de tentaciones y veleidades separatistas, sin intereses afectivos, económicos y políticos, con las castas oligárquicas colombianas. Omar Fernández envía señales claras de su compromiso con la Patria y el Gobierno Nacional de Nicolás Maduro…” Apunta además que “…creo la Secretaría de Asuntos Fronterizos, puso al frente de esa responsabilidad al Prof. Juan Eduardo Romero, historiador de lujo, conocedor de la problemática fronteriza…”

O sea, no solo tiene el Gobernador una posición antiseparatista clara, sino que también, acciones contundentes en procura de proteger y cuidar la soberanía nacional.

Fui testigo presencial de la solicitud que hiciera el Omar Prieto al Consejo legislativo del Estado Zulia para la modificación de la Constitución del estado Zulia, a propósito de la juramentación de la diputada Ángela Fernández como Presidenta de esa instancia legislativa. Allí hizo una exposición con argumentos históricos y políticos, que precisaban sobre la necesidad de que la Constitución del Zulia se adecuara a los nuevos tiempos y se integrara cabalmente al desarrollo de la nación.

Camarada Elías, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con usted en que efectivamente hay desatadas muchas locuras que deben frenarse, y que describe muy bien, las conoce. Las externas como las del grupo de lima y las internas como las de la Asamblea Nacional y todas las argucias creadas que impiden atender de manera prioritaria las necesidades del pueblo. Pero camarada, en estas locuras que estamos imbuidos, no podemos darnos el lujo de emitir opiniones no sustentadas, pues enriquecen más la zozobra que vivimos y hacen más grave esa locura.

Aquileo Narváez Martínez