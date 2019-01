Marisabel Rodríguez a Eva Golinger: “¿Por qué esperaste tanto para decir que Chávez se propasó?”

enero 24, 2019 - 4:29 pm

Mediante la red social Twitter, Marisabel Rodríguez, ex esposa del fallecido ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, enfrentó este miércoles a Eva Golinger sobre por qué esperó tanto para revelar que el difundo mandatario venezolano se propasó con ella en alguna oportunidad.

Rodríguez salió en defensa de Chávez contestando a un comentario de Golinger en su cuenta que no tenía ninguna relación con el tema en cuestión. Señaló que le hubiese quedado más elegante reclamárselo en vida, asumiendo que fallecido no tiene defensa.

En pasados días, Golinger, abogada estadounidense con nacionalidad venezolana, comentó durante un documental realizado por la cadena de noticias BBC que tuvo un momento “incómodo” con Chávez durante una entrevista.

El testimonio de la abogada apareció en el video en el documental denominado “This World 2019 Revolution in Ruins The Hugo Chavez Story”, publicado el pasado 17 de enero, donde también participaron Rafael Ramírez, Temir Porras, Margarita López Maya, Rafael Simón Jiménez, Maripili Hernández, Miguel Tinker Salas, Raúl Gallegos, Guaicapuro Lameda y Henrique Capriles.

“Estaba escribiendo un libro y quería una entrevista con él. Finalmente me llamó. Él estaba sentado en una mesa en su cuarto privado, yo tenía una grabadora e inicio la entrevista y, en un punto, hice una pregunta que supongo lo provocó. Ya no era una situación cómoda”, comentó al principio Eva Golinger.

Luego, la estadounidense agregó: “Me dijo ‘Yo soy el presidente, no tengo por qué explicarte mis acciones’, y apagó la grabadora, se relajó y empezó a hacer todo eso, ¿sabes?, diciendo ‘Me duele el cuello, ¿me das un masaje?’. Fue un momento muy incómodo y desagradable, aunque no pasó nada más allá de eso. Me dije que tenía que salir de ahí, además estaba fumando cigarrillos y todo tipo de cosas, que no eran públicamente conocidas sobre su comportamiento”, dijo Golinger en el documental.

.@evagolinger mi gran pregunta porq esperaste tanto para insinuar q quiso propasarse? Te hubiese quedado mas elegante reclamarselo en vida — Marisabel Rodriguez (@Marisabel_R) January 24, 2019

