Mariano Rivera, Roy Halladay, Edgar Martínez y Mike Mussina fueron elegidos al Salón de la Fama

Mariano Rivera, Roy Halladay, Edgar Martínez y Mike Mussina fueron elegidos este miércoles al Salón de la Fama de Cooperstown.

Rivera, líder de todos los tiempos en juegos salvados, hizo historia al recibir el 100% de los votos de parte de los participantes en el proceso.

Además, el fenecido Roy Halladay (85.4) fue electo, al igual que Rivera, en su primera oportunidad en la boleta. Otro que se unirá a la fiesta en Cooperstown. Nueva York se trata de Mike Mussina (76.7).

Rivera, el mejor cerrador en la historia de Grandes Ligas, entrará junto a Martínez(85.4) –uno de los mejores bateadores designados de todos los tiempos-más Halladay y Mussina, con placas en el Salón de la Fama.

Dos de los cuatros peloteros exaltados fueron latinos, para aumentar el número a 12. El puertorriqueño Roberto Clemente fue el primero beisbolista latinoamericano que ingresó a Cooperstown en 1973.

Rivera, Halladay, Martínez y Mussina se unirán a Harold Baines y Lee Smith para conformar la Clase 2019 del recinto de los inmortales. La ceremonia de exaltación será el próximo 21 de julio en Cooperstown.

