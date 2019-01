Marco Sobalvarro trae a Venezuela “Backstage Beauty”

enero 22, 2019 - 4:39 pm

Reconocido en Estados Unidos por su trabajo al lado de las marca más exclusivas, sofisticadas e importantes del mundo como Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Lancôme, Estée Lauder, entre otras; el zuliano Marco Sobalvarro aprovecha esta experiencia avalada por títulos, certificaciones y sobre todo, por la práctica constante, para lanzar su primera línea de productos de belleza.

El director artístico internacional de maquillaje trae al mercado nacional Backstage Beauty, lo que representa su debut a nivel comercial con una propuesta única y muy exclusiva. “Somos una línea de maquillaje orgánico, preventivo de la edad, especialmente formulada de acuerdo a la necesidad de la mujer latina en su totalidad, no se asemeja a ninguna en particular, pero no tiene nada que envidiarle a las grandes marcas internacionales, ni en tecnología, ni en innovación, estamos a la vanguardia y cumpliendo al máximo con todos los estándares de calidad. Fue creada en base a la experiencia de todo lo que aprendí durante 20 años, trabajando para las firmas de belleza más famosas del mundo”, expresó el también asesor de imagen.

Los productos son hipoalergénicos, 80% base natural y mineral, ricos en antioxidantes, libres de parabenos, excesos de aceites y elementos innecesarios, “solo aportamos un 20% de químicos inofensivos, necesarios para garantizar su preservación y optimización. Los cosméticos vienen en una presentación sofisticada, práctica y de inigualable calidad. Somos una solución versátil y unisex de maquillaje con maravillosos beneficios, al obtener una piel saludable y el retraso del proceso de envejecimiento prematuro, dando lucidez y un look mucho más juvenil”.

