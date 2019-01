Marco Rubio solicitó expulsión de diplomáticos de Maduro de EE UU

enero 23, 2019 - 5:39 pm

Marco Rubio, senador por el estado de la Florida, instó al Departamento de Estado de Estados Unidos a que expulse a los diplomáticos de Nicolás Maduro del territorio estadounidense.

“He instado al Departamento de Estado a expulsar a todos los diplomáticos de Maduro en los Estados Unidos”, escribió Rubio en su Twitter.

El senador pidió al Departamento que se reconozcan a los embajadores designados por el parlamentario Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de enero de 2019