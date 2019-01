Marco Rubio sobre reloj de Díaz Canel: “Es falso y de China, estoy seguro no compraría un reloj de $1700 capitalistas”

enero 18, 2019 - 4:41 pm

El senador por Florida, Marco Rubio, se refirió a una imagen sobre el presidente de Cuba, Díaz Canel, en el cual se aprecia en su muñeca un reloj valorado en 1700 dólares aproximadamente.

Rubio a través de su cuenta en Twitter manifestó al mandatario cubano “es un reloj muy bonito, pero estoy seguro de que es un TAG Heuer falso de China”.

.@DiazCanelB that is a very nice watch. But I am sure it is a fake Tag Heuer from China.

After all, the socialist revolutionary “leader” of #Cuba would never buy a $1700 capitalist watch. pic.twitter.com/ofbTYwYDBF

— Marco Rubio (@marcorubio) 17 de enero de 2019