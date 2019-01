Escasez de agua en la ciudad de Maracaibo y San Francisco

enero 16, 2019 - 11:55 am

La inestabilidad en el servicio de distribución de agua tiene a más de un zuliano con las manos en la cabeza pues ni bañarse han podido

Se les olvido como es el agua de chorro. Les tocó conformarse con potes, y muy medidos, para poder mantener la limpieza en las partes del cuerpo que más lo necesitan. Cuatro, cinco y hasta más días sin agua pueden pasar, como si fuesen unos camellos.

“De diciembre para acá el agua es un desastre, primero porque salía turbia, pero al menos salía, ahora ni eso. Ni barro sale de las llaves. Un botellón de agua casi 500 bolívares, no hay cobres para poder tomarse ni un vaso de agua, es eso o comemos”, dijo Carla Castillo, habitante del norte de Maracaibo.

La centena de botellas de refresco con agua también llegaron a su Apocalipsis, son las usan las amas de casa para poder cocinar, aseguran que pueden ser las más higiénicas, pero también llegaron a su fondo transparente.

“Se acabaron. Me quedó una sola para cocinar y nada de nada, no termina de llegar el agua, y ni comprar comida hecha porque ni eso hay (…) No sabemos porque están quitando ahora tanto el agua”, dijo Ana Mavarez.

Sin tanques y sin dormir

Por las calles se les ha visto recorrer arrastrando uno que otro botellón, así lo ha registrado Noticia al Día desde el momento en que la situación hídrica hizo metástasis. Los habitantes ya no hallan de dónde sacar una gota de agua.

Hay quienes de una manera u otra buscaban de diferentes puntos bajos de la ciudad tuberías que emanaban poca agua, pero esta ya se acabó y ante la aparentemente indolente situación no han tenido otra cosa por hacer que, llevarse las manos a la cabeza e implorar que la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) active el servicio.

“Ni tanque tengo, apenas una pipa y eso alcanza para dos días, no para cinco ni seis días, es insufrible, porque entonces te tienes que limitar a todo cuando no es el deber ser (…) Nos hemos turnado para estar pendientes de madrugada por si comienza a llegar porque no sabemos cuándo la van a volver a poner”, dijo Jennifer Urdaneta.

Ausencia laboral por falta de agua

Algunos se vieron obligados a restringir su aseo personal por dejar las pocas gotas para hidratarse o cocinar. Otros no tuvieron la misma oportunidad. No obtuvieron para tomar ni tampoco para ducharse, se vieron limitados y faltaron al trabajo.

“Llevaba dos días yendo al trabajo sin bañarme, al tercer día dije que no, por suerte me debían un día libre y lo tuve que agarrar para quedarme en la casa, porque así no saldría, es incómodo andar así en la calle, porque por mas perfume que te eches no es sano andar sucio en la calle”, dijo Rafael Moreno.

La noche de este martes, algunos sectores vieron la luz, pues de sus grifos emanó agua, poca, pero lograron restituir algunos envases con el líquido y lo mejor de todo: pudieron bañarse.

