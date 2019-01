Maracaibo por segundo día amanece a oscuras: vuelven las malas noches

enero 13, 2019 - 7:37 am

Por segundo día los maracaiberos amanecen a oscuras. Aproximadamente a las 10 de la noche del pasado sábado se registró un “mega apagón” en Maracaibo, que afecto a su vez varios sectores de los municipios San Francisco y Santa Rita.

Pomona, Sabaneta, Delicias Norte, Haticos, Valle Frío, San Miguel, La Paz, Gallo Verde, Isla Dorada, Milagro Norte, La Curva, San Rafael, La Lago, Cuatricentenario, La Limpia, Bella Vista, La Rotaria, Panamericano, entre otros sectores.

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), y Secretaria General de Un Nuevo Tiempo (UNT), informó a través de su cuenta en Twitter, que también estaban sin el servicio eléctrico los municipios Jesús Enrique Lossada, La Cañada, Cabimas y Lagunillas.

6:00 AM #Zulia El apagón ha sido general, me reportan varios municipios sin electricidad… toda Maracaibo, San Francisco, JEL, la Cañada, Santa Rita, Cabimas, Lagunillas #SinLuz

Si aún tienes batería en tu celular, Por favor reporta si no tienes electridad y tu sector…

— Nora Bracho (@NoraBracho) 13 de enero de 2019