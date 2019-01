Mantener sexo a distancia con tu pareja ¿Es posible?

enero 25, 2019 - 8:30 am

La distancia no debe ser un impedimento para disfrutar del sexo o para echar pasión con tu pareja. Dicen que “amor de lejos… no es posible”, o algo así, pero cuando hay amor y la distancia se interpone, puedes hacer muchas cosas geniales para mantener viva la llama del amor y la pasión, aquí algunas ideas para tener sexo a distancia exitoso.

Mensajes subidos de tono

Comienza por mandarle mensajitos curiosos a tu “peor es nada”, comienza con algo suavecito y poco a poco ve subiendo la intensidad, de preferencia comienza cuando la noche todavía es joven, de lo contrario podrías desvelar a tu chico o chica.

Sexting

Es un arma poderosa, pero para lograr un buen efecto comienza con imágenes coquetas y sensuales, envíale imágenes que vayan prendiendo a tu pareja, primero manda un pre para que le hagas imaginar o desear lo que quiera ver la próxima vez, tómate fotos de frente primero, luce ropa sexy o lencería si eres mujer.

La línea caliente

Acuerden una cite y comiencen a hablar todas las deliciosas cochinadas que se les ocurra, si eres hombre trata de no ser tan asqueroso, combina tus deseos con un poco más de romanticismo y ve subiendo la intensidad; si eres mujer no seas tan aburrida, trata de sorprender a tu hombre con cosas más calientes y sexys, obvio sin llegar a lo vulgar.

“Te estoy haciendo”

Usa tu imaginación, es buena idea ir describiendo cómo están siendo tocados, mientras ambos de masturban. Procura ser lo más descriptivo posible, o sea, échale ganas a tu creatividad, a lo mejor te da penita al principio, pero ya te verás cuando andes bien fogoso(a).

Prepara una buena atmósfera

Lo ideal es que cuando chatees o hables por teléfono con tu chica o chico, te encuentres en un lugar privado y cómodo, donde nadie pueda interrumpirte, ¡imagínate que vaya entrando tu compañero de trabajo o tu papá en plena masturbación!, mejor toma precauciones.

No hagas trampa

No seas un o una agua fiestas, si no quieres hacerlo mejor dilo desde el principio, no finjas. Haz todo lo que te diga tu pareja, paso por paso y disfrútalo.

Vean una película

Elijan una película pornográfica o erótica para verla juntos, y guíense para la masturbación.

Procura no perder la conversación en ningún momento, quédate con tu pareja hasta el final y disfruta todo el trayecto del sexo a distancia.

