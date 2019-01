Magistrados Danilo Mojica y Marisela Godoy salvaron su voto en medidas del TSJ contra Guaidó

enero 29, 2019 - 8:34 pm

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Danilo Mojica y Marisela Godoy salvaron su voto en las medidas de la Sala Plena de esta instancia en contra de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó presidente encargado de Venezuela.

Mojica explicó que su decisión de salvar el voto es porque el fallo va en contra de los artículos 99 y 102 de la Ley del TSJ.

“Salve voto decisión de Sala Plena TSJ q ordena prohibición de enajenar, gravar y salida del país de Juan Guaidó x contravenir art.99 y 102 de la Ley del TSJ”, dijo Mojica en su Twitter.

La magistrada Godoy no asistió a la plenaria. Indicó que no fue porque estuvo en desacuerdo con las medidas, en vista de que las mismas no fueron discutidas en debate, “impidiéndose el derecho de expresión libre (…) Al retirarme dejé en acta de la Secretaría del la Sala Plena, mi disconformidad de no poder emitir mi voto disidente”.

El Poder Judicial dictó para Guaidó prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.

salve voto decisión de Sala Plena TSJ q ordena prohibición de enajenar, gravar y salida del país de Juan Guaidó x contravenir art.99 y 102 de la Ley del TSJ. — danilomojica, Ph.D (@danilomojica) 29 de enero de 2019

(1/2) Me retiré en el día de hoy de la Sala Plena del TSJ, en razón de que la decisión referida a las medidas cautelares solicitadas por el Fiscal General en contra de @jguaido, no fue objeto de debate por parte de los magistrados, impidiéndose el derecho de expresión jurídica en — godoyesma (@godoyesma) 29 de enero de 2019

(2/2) el recinto. Al retirarme dejé en acta de la Secretaría del la Sala Plena, mi disconformidad de no poder emitir mi voto disidente. — godoyesma (@godoyesma) 29 de enero de 2019

Noticia al Día