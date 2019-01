Magistrado Zerpa sobre incidente con caravana presidencial: "Maduro

enero 7, 2019 - 9:53 pm

El magistrado desertor del TSJ, Christian Zerpa se ha convertido en tendencia tras sus polémicas declaraciones durante una rueda de prensa realizada en Estados Unidos. Se refirió, entre otras cosas, al incidente que se registró a finales del mes de octubre del 2018, cuando funcionarios del Sebin retuvieron brevemente la caravana presidencial mientras esta transitaba por la autopista Francisco Fajardo, de Caracas.

Zerpa asegura que manejó información de que en esa fecha, el presidente Nicolás Maduro habría decidido entregar el poder y entregar a Diosdado Cabello, razón por la cual, este habría girado la supuesta orden de propinar un”golpe de Estado” durante esa tensa jornada.

Destacó que “el Sebin detuvo a Maduro. Lo detuvo y al parecer detrás de esa situación el que estaba era Diosdado. La información que han dado es que supuestamente Maduro había negociado su salida del poder y había entregado a Diosdado. Y Diosdado, en vista de eso, había decidido darle un Golpe de Estado. Al final eso no ocurrió porque hubo terceras personas que intervinieron y evitaron que eso se fuera a mayores”, agregó.

Acotó que entre ambos dirigentes oficialistas hay una “tensa tregua, hasta que haya el próximo problema”.

ULTIMO MINUTO Las Declaraciones del Ex Magistrado Christian Zerpa arrojan luces sobre los hechos del incidente entre el @SEBINoficial y la Caravana Presidencial Y ABREN UNA NUEVA INCOGNITA ¿Donde esta y que ha sido de la vida de @GJGonzalezLopez pic.twitter.com/36039yYQa7 — Sol Rojas (@sol651) January 7, 2019

¿González López muerto?

Zerpa, quien ahora se encuentra en Orlando, Florida, indicó en esa misma rueda de prensa que Gustavo González López, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), podría haber sido asesinado por disentir del gobierno.

“González López está desaparecido desde octubre y nadie sabe si está vivo o muerto. Yo considero que el gobierno tendría que dar una fe de vida porque de lo contrario hay sospechas de que fue asesinado”, dijo Zerpa.

Señaló que de no aparecer quien fuera el ex director del Sebin, es necesario que se determine si fue asesinado o no, así lo expresó en una entrevista que le hicieran en Estados Unidos y que fue difundida a través de Twitter.

#EnVivo Christian Zerpa, exmagistrado del TSJ: "González López (exdirector del Dgcim) está desparecido y no se ha dado una fe de vida de él (…) hay sospechas de que fue asesinado". #7Ene ¡Conéctate ya! https://t.co/PVfkZt5yyl pic.twitter.com/FPi9WrrtRg — VPItv (@VPITV) January 7, 2019

“Maikel Moreno es un delincuente y Gorrín es su jefe”

“Maikel Moreno es un delincuente por la infinidad de denuncias que hay en relación a su comportamiento y que son abrumadoras: extorsión, cobros de dinero para sacar sentencias según ciertas conveniencias, llegó incluso a decidir hasta suspender el Miss Venezuela para quedarse con ese concurso y para que su socio Gorrín asumiera a través de Globovisión el certamen”, fueron parte de las declaraciones en su polémica alocución.

“…En los primeros meses que yo estuve allí, se me acercó un juez que me comentó que lo separaron del cargo por negarse a otorgarle un beneficio a un narcotraficante, que debía ser liberado por órdenes de Maikel Moreno. También he recibido información en otros casos de favorecer a ciertas partes por el pago de comisiones”, aseveró Zerpa.

“No me cabe dudas que Maikel Moreno llegó al TSJ a instancias de Raúl Gorrín, con el objetivo de acumular poder. Él (Gorrín) se jactaba de decir que tenía una fracción tanto de la Asamblea Nacional como la Constituyente que le respondía directamente. Tiene mucha influencia sobre la pareja presidencial, es socio, sabe donde han guardado el dinero”.

#7Ene El dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín es el socio y financista del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Maikel Moreno, así lo denunció el magistrado Christian Zerpa pic.twitter.com/n6nDHso0Z8 — VPItv (@VPITV) January 7, 2019

Habló de “la injerencia cubana en Venezuela”

“Fui testigo de la injerencia cubana en Venezuela. Vi cómo el Embajador de Cuba le daba instrucciones a Maduro. No hay independencia” afirmó.

Magistrado Christian Zerpa: Fui testigo de la injerencia cubana en Venezuela. Vi cómo el Embajador de Cuba le daba instrucciones a Maduro. No hay independencia. #7Ene Vía @VPITV pic.twitter.com/pZORv8W5VW — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 7, 2019

Señala a Henri Falcón como cómplice del gobierno

Zerpa además aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro actúa en complicidad con varios dirigentes de la oposición.

El abogado señaló directamente al líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, de “hacerle el juego” al régimen.

Según el magistrado, Falcón se sumó a los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo de 2018 para darle “validez” al proceso.

“Un partido que dice ser de oposición, Avanzada Progresista, quería darle soporte a esas elecciones, por eso Henri Falcón se lanzó como presidente, para darle un barniz de validez”, denunció.

#7Ene El magistrado del TSJ en Venezuela, Christian Zerpa, aseguró que el partido político @Avanzadaprogresista, dice ser de oposición, pero no lo es. Aclaró que participaron en las pasadas presidenciales para tratar de darle legitimidad ante la comunidad internacional pic.twitter.com/XYV9HhmPeN — VPItv (@VPITV) January 7, 2019

Noticia al Día / Agencias