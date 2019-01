Maduro llega en caravana presidencial para su juramentación ante el TSJ

enero 10, 2019 - 12:01 pm

El presidente Nicolás Maduro llegó en caravana a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para su juramentación por el periodo 2019-205.

El mandatario llegó acompañado de su esposa, Cilia Flores. Además, están presentes las autoridades de los distintos poderes públicos del Estado, excepto la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por parte del TSJ.

El acto es en el auditorio de plenaria del Poder Judicial, donde el Jefe de Estado venezolano ya se hizo presente ante el aplausos de los asistentes. El acto es transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Maikel Moreno, presidente del TSJ, manifestó que esta instancia tiene el deber de garantizar la estabilidad del país y el accionar de sus instituciones en el marco del Estado de derecho, según lo establece la Constitución. Sus palabras destacan ante el señalamiento de diversos sectores en el ámbito nacional e internacional, los cuales recalcan que es ilegal que el Presidente se juramente ante este órgano y no ante la Asamblea Nacional.

No obstante, el presidente del Poder Judicial enfatizó que “si por cualquier motivo el Presidente no pudiese tomar posesion ante la AN, lo hará ante el TSJ”.

Ante la polémica por el acto de juramentación, subrayó que resulta claro que el 10 de enero es la fecha fijada para este evento, el cual efectivamente debe ser ante la AN, pero en los actuales momentos, según él, tal circunstancia “es imposible por el desacato” del Parlamento.

Recordó la sentencia 545, dictada el 20 de julio de 2017 que determina el desacato de la AN y en consecuencias “todos sus actos son nulos de nulidad absoluta”, lo que fue fijado por el TSJ en varias sentencias.

“Se autoincapacita a la AN para ejercer las funciones que le son encomendadas, entre ellas recibir el juramento del Presidente electo”, acentuó el magistrado.

