Maduro se juramentó para su segundo periodo presidencial

enero 10, 2019 - 10:55 pm

El presidente Nicolás Maduro fue juramentado este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su segundo periodo presidencial en Venezuela 2019-2025. Aseveró que hará cumplir la Carta Magna y que construirá el socialismo del siglo 21; también manifestó estar dispuesto a corregir errores cometidos.

El mandatario llegó a la sede judicial en Caracas, acompañado por su esposa, Cilia Flores. Además, estuvieron presentes las autoridades de los distintos poderes públicos del Estado, excepto la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por parte del TSJ. También acompañaron a Maduro los ministros, gobernadores y alcaldes oficialistas, así como dirigentes del Psuv.

Al acto se hicieron presentes representantes de más de 90 países, entre los que están India, Egipto, Nigeria, Angola, Argelia, Catar, República Dominicana, Sudáfrica, El Salvador, Vietnan, Cuba, Rusia, Bolivia, Vietnam, Irak, El Líbano, México, Trinidad y Tobago, Grenada, Siria, Irán, Rusia, Ocetia del Sur, China y Belice.

¿Por qué ante el TSJ?

Maikel Moreno, presidente del TSJ, manifestó que esta instancia tiene el deber de garantizar la estabilidad del país y el accionar de sus instituciones en el marco del Estado de derecho, según lo establece la Constitución. Sus palabras destacan ante el señalamiento de diversos sectores en el ámbito nacional e internacional, los cuales recalcan que fue ilegal que el Presidente se juramentara ante este órgano y no ante la Asamblea Nacional.

No obstante, el presidente del Poder Judicial enfatizó que “si por cualquier motivo el Presidente no pudiese tomar posesión ante la AN, lo hará ante el TSJ”.

Ante la polémica por el acto de juramentación, subrayó que resulta claro que el 10 de enero fue la fecha constitucionalmente fijada para este evento, el cual efectivamente debe ser ante la AN, pero en los actuales momentos, según él, tal circunstancia “es imposible por el desacato” del Parlamento.

Recordó la sentencia 545, dictada el 20 de julio del 2017, que determina el desacato de la AN y en consecuencia, “todos sus actos son nulos de nulidad absoluta”, lo que fue fijado por el TSJ en varias sentencias.

“Se autoincapacita a la AN para ejercer las funciones que le son encomendadas, entre ellas recibir el juramento del Presidente electo”, acentuó el magistrado, basándose en el artículo 231 de la Carta Magna.

El Poder Legislativo ha rechazado el basamento del Máximo Tribunal en el 231, recalcando que el desacato (iniciado por los resultados de las elecciones de diputados indígenas de Amazonas) no es legal. A la fecha, el TSJ aún no ha determinado definitivamente en cuanto a la designación de éstos representantes indígenas. Ante los fundamentos de “ilegitimidad” de Maduro, los parlamentarios suman los resultados “fraudulentos” de los comicios presidenciales del 20 de mayo del 2018.

Palabras de juramentación

“Juro en el nombre del pueblo de Venezuela, por el legado de nuestros antepasados, por el Negro Primero y nuestro pueblo, juro por El Libertador y los ejércitos de libertadores de nuestra América, por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, por los niños y niñas de Venezuela, por el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados de la Constitución para procurar defender la independencia y la integridad de la patria, para la prosperidad económica de nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo 21. Lo juro por nuestra patria”, dijo el presidente Nicolás Maduro, mientras tomaba juramento.

Posteriormente, el acta de juramento fue firmada por los presidentes de todos los Poderes Públicos del Estado. El magistrado Maikel Moreno entregó el documento a Maduro.

“Allá ellos con su desesperación”

En relación a los señalamientos de quienes califican su juramentación como ilegítima, Maduro manifestó que “allá ellos con su desesperación, su nerviosismo y su locura, y acá nosotros con nuestra paz, nuestro espíritu redentor, socialista”.

“Aquí estoy para llevar las riendas de nuestra patria hacia un destino superior. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con las Constitución, con la democracia y con nuestro pueblo”, dijo el Jefe del Ejecutivo nacional.

Apuntó que trabaja siguiendo los lineamientos del exfallecido presidente Hugo Chávez. “Es su misma causa y llevo su misma fuerza”.

“Quiero corregir los errores”

Señaló que quiere un nuevo comienzo. Admitió que han cometido errores, pero que están dispuestos a corregir.

“He iniciado oficialmente el nuevo periodo y sé que tenemos grandes retos. Quiero un nuevo comienzo de la revolución bolivariana, quiero cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar al pueblo para consolidar la independencia y soberanía de nuestro país, para el retorno del crecimiento económico, para el sueño de la felicidad social en socialismo. Quiero corregir los errores que se han cometido”, refirió.

Concluyó diciendo que “yo lo dije, llueva, truene o relampaguee, Venezuela seguirá por el camino de la democracia y de la paz. Somos Venezuela, somos una historia, somos herederos de un gran legado. No podemos fallar y no fallaremos. Lo juro por mi vida”.

Noticia al Día