Maduro se juramenta el 10 de enero entre incertidumbre, desconocimiento y descontento internacional

El jueves 10 de enero del 2019 se espera la juramentación de Nicolás Maduro para lo que sería su segundo periodo presidencial 2019-2025. Sin embargo, muchas son las interrogantes que envuelven este escenario político en el que por primera vez, un presidente de Venezuela podría no juramentarse en la Asamblea Nacional.

Para la elección del Presidente 2019-2025, se organizaron unos comicios el 20 de mayo de 2018. Los diputados que conforman la mayoría opositora en la AN aprobaron un acuerdo en el que declararon que las elecciones del 20M eran “inexistentes” y anularon la proclamación de Maduro.

Para Gustavo Linares Benzo, las elecciones del 20 de mayo son nulas –aunque las hubiese ganado la oposición- porque las convocó la asamblea constituyente y porque no se hicieron a finales de año. Por lo tanto, el 10 de enero de 2019, ante la falta absoluta, la Primera Magistratura debe ser asumida por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien tiene la obligación de convocar nuevas elecciones en 30 días. Así lo establece la Constitución.

Sin embargo, el jurista advirtió que la Sala Constitucional del TSJ se encargará de crear el piso legal para permitir que Maduro continúe en Miraflores después del 10 de enero, y para dejar a un lado la Carta Magna.

El periodista Nelson Bocaranda reveló recientemente que el Gobierno tendría planteado realizar la juramentación del presidente Nicolás Maduro pautada para el 10 de enero no ante la ANC como se ha anunciado en días previos sino ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El dirigente advierte que, no por la oposición decir que no lo reconoce, Maduro dejará de estar en el Palacio de Miraflores. “Creo que no va a ser así”, alerta a quienes piensan que algo ocurrirá ese día. El 10 de enero, en su criterio, el mandatario instalará su nuevo periodo, porque no hay nada que lo frene.

Hasta la fecha, más de 40 países –al menos los 28 miembros de la Unión Europea y los que integran el Grupo de Lima- podrían cortar o reducir al mínimo sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela si Maduro sigue en la Presidencia después del 10 de enero. Ese “reducir al mínimo” puede tener varias implicaciones prácticas que están por verse; una de las más graves –por la migración de venezolanas y venezolanos-.

Carlos Mezones aseguró que la realidad nacional es que en ese día no pasara nada. La relación de fuerzas con respecto a la oposición no la favorece. Esta no ha logrado reagruparse como para lanzar un ataque bestial que empañe la toma de posesión del segundo mandato del Presidente Maduro y haga temblar los cimientos del gobierno. No hay dudas que el país seguirá su rumbo esperando un acuerdo nacional o políticas económicas acertadas para salir de la crisis.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, desestimó que la dirigencia opositora pretenda desconocer el mandato que asumirá el presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

“No basta que destituyeron a Nicolás como 20 veces, lo juzgaron, le metieron 18 años, le declararon ausencia absoluta, llamaron a elecciones y ahora la cosa es el 10 de enero ¿Quién les va a creer?”, recalcó.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que el liderazgo revolucionario estará junto al pueblo acompañando la toma de posesión del primer mandatario nacional. “Y el que quiera chocar que le dé, ahí vamos a estar nosotros en la calle, las calles son del pueblo y no de la burguesía”.

El protagonista

Maduro aseguró en una de sus últimas Cadenas Nacionales durante el 2018 que terminaba su primer periodo mandando. “El 10 de enero empiezo 6 años de construcción del socialismo. Me han tirado con todo, hasta una bomba me lanzaron con un drone y no me pudo hacer nada, estamos sagrados y protegidos”, dijo.

“Estoy terminando el período constitucional que me dejó el Comandante Chávez y lo estoy haciendo mandando, compadre, con el pueblo, con la Unión Cívico-Militar. Pueblo a la calle, pueblo al poder”, expresó Maduro.

Lo cierto es que son incógnitas las próximas acciones del presidente, ¿qué sucederá el 10E? Las decisiones, el temple, el valor y la sabiduría tendrán el protagonismo de un hecho que marcará la historia política de nuestro país.

